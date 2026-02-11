0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Образование
11 Февраля , 11:15

Лучший шанс для учителя

или Как сделать труд педагога в школе интересным и привлекательным

На уроках у Лены Разилевны всегда интересно.
На уроках у Лены Разилевны всегда интересно.

В школу № 2 Благовещенска мы приехали, чтобы встретиться с Леной Разилевной Самиковой — молодой учительницей, переехавшей в этот город из другого района. Принять такое решение ей помогли прежде всего меры поддержки, которые предлагают здесь педагогам. Это служебное жилье и достаточно большие выплаты, которые можно использовать на обустройство и другие цели. Впрочем, обо всем по порядку.

Искусственный интеллект

В школе, сразу поразившей своим историческим зданием, нас встретила завуч Юлия Радиковна Альтемирова. Она пояснила, что школе этой больше ста лет, и за это время из ее стен вышло немало достойных людей, в том числе два Героя Советского Союза. Школа имеет свое лесничество — высажено уже пять тысяч сосен. А еще она выигрывает больше всего грантов в районе. Сейчас поданы документы на грант СИБУРа «Формула хороших дел» на открытие детского оздоровительного лагеря по направлениям «химия» и «биология», и к разработке этого проекта приложила руку молодой специалист.

— Лена Разилевна работает в нашей школе первый год. Быстро влилась в коллектив, очень старательная. Как педагог-новатор, применяющая в работе искусственный интеллект, приняла участие в конкурсе «Учитель года» и заняла призовое место. Активно занимается внеурочной деятельностью: возглавляет школьный музей, школьное лесничество «Карагай» и «Точку роста», ведет кружки «Практическая химия с СИБУРом», «Экология растений». А еще она классный руководитель у семиклассников. Это подростки, с ними не бывает легко, но она нашла с ребятами общий язык, — отмечает Юлия Альтемирова.

Тем временем мы доходим до кабинета биологии, где нас уже ждет сама Лена Разилевна. Попутно замечаем, что он хорошо оснащен: здесь есть все, что может понадобиться на уроках.

— Родом я из деревни Шарипкулово Кармаскалинского района. После школы поступила в колледж Башгоспедуниверситета на специальность «рациональное использование природохозяйственных комплексов». Отучилась на эколога и лаборанта химического анализа, а потом сразу поступила в университет на физмат. Математика меня и до этого привлекала, но в колледже такой специальности не было, — поясняет Лена Самикова.

В 20 лет девушка вышла замуж, но все равно продолжала учиться. Родилась дочка. Когда Амелине исполнилось полтора года, мама пришла на работу в свою деревенскую школу. Преподавала биологию, химию, а еще математику у пятиклассников, какое-то время была даже завучем.

— Но дочка маленькая была, часто болела, и мне пришлось уволиться. Сейчас она уже подросла — в марте ей будет пять лет, и я решила вернуться на работу. А в Благовещенск мы переехали потому, что здесь предлагали стимулирующую выплату в 300 тысяч рублей и служебное жилье. Нам дали хорошую комнату в трехкомнатной квартире в новом доме, где, кстати, живет много учителей. И предоставили даже мебель, — рассказывает Лена Разилевна.

С ходу на конкурс

О действующих в Благовещенске мерах поддержки Лена Самикова узнала из группы пед­университета в соцсетях. Неплохие условия еще предлагали в Альшеевском районе: выплата там была даже больше, но квартиру пришлось бы снимать самой. Поэтому выбор пал на Благовещенск.

— И как вам здесь, нравится?

— Хороший, спокойный город. Дочке сразу место в детском саду дали, и ей здесь тоже очень нравится. На три года мы здесь останемся точно — такой срок предусмотрен договором при получении выплаты. А если еще решусь взять миллион рублей, то можно будет считать, что мы приехали сюда навсегда, — говорит Лена Самикова.

Миллион рублей учителя могут получить на приобретение жилья. Это может быть первоначальный взнос по ипотеке или покупка квартиры, если добавить свои средства. В принципе, это реально, поскольку у молодого педагога есть еще материнский капитал.

Коллеги молодому преподавателю тоже пришлись по душе.

— Коллектив очень хороший, помогают во всем. Когда на конкурс «Учитель года» готовилась, даже создали специальную фокус-группу. Вообще, от предложения поучаствовать в конкурсе я сначала была в шоке, но коллеги меня поддержали. Учителя у нас в основном опытные, хотя есть и молодые. Например, преподаватель физкультуры — почти моя ровесница, — поясняет молодая учительница.

КСТАТИ
  • В Благовещенске переехавшим педагогам и медикам выдают подъемные в 300 тысяч рублей. Стимулирующую выплату могут получить учителя, студенты четвертого курса педвузов, врачи, фельдшеры и медсестры. При этом на новом месте нужно отработать три года.
  • Педагогам и медикам предоставляют служебное жилье с мебелью. Если оно их не устраивает, им могут компенсировать 15 тысяч рублей в месяц на аренду квартиры.
  • Педагоги могут получить на приобретение жилья 1 млн рублей, а медики —300 тысяч рублей. При этом нужно отработать пять лет.
  • На предприятиях города есть вакансии для супругов учителей и медиков. Привлекает и то, что Благовещенск — город современный, благоустроенный, здесь строятся новые дома, обустраиваются общественные пространства.
  • В минувшем году сюда переехали и воспользовались мерами поддержки девять молодых специалистов.

Работать легко

На вопрос, трудно ли работать учителем, Лена Разилевна отвечает не задумываясь:

— Мне в школе работать легко. Дети хорошие, спокойные, учить их проблем не составляет. С родителями тоже не возникало спорных ситуаций, они отзывчивые, пишу — сразу отвечают. Однако есть свои моменты — много времени уходит на документацию, — говорит Лена Самикова.

В классе у преподавателя 21 человек, из них одна девочка обучается на дому. И, как уже говорилось ранее, возраст у детей самый сложный.

— В первое время они, конечно, себя показали — шумели на уроках, но все дети испытывают новых учителей. Сейчас они ко мне уже привыкли, а я привыкла к ним. Учатся, стараются, и биология, и география им интересны. Очень любят работать с микроскопом. А еще помогает ИИ — на большом экране можно посмотреть внутреннее строение организма, сгенерировать процессы, — рассказывает Лена Разилевна.

Сделать уроки увлекательными помогает оборудование, полученное благодаря грантам: световые микроскопы, полевые лаборатории и прочее. Есть оборудование и от «Точки роста». При этом занятиями в кабинете дело не ограничивается: дети выезжают в лесничество, в рамках акции «Зеленая Башкирия» сажают сосны, ухаживают за садом и огородом.

— Вы строгий учитель или добрый? — спрашиваем Лену Разилевну.

— С детьми только строгой быть невозможно. К ним нужно находить подход. Сначала я разговаривала с детьми как с друзьями, ведь молодым легко найти общий язык. Сейчас пытаюсь быть более строгой. В целом должен быть баланс: не только доброта, но и требовательность учителю необходимы, — поясняет она.

Уроки в школе еще не закончились, и в кабинет заходят семиклассники.

— Как вам ваш классный руководитель, нравится? — сразу задаем им вопрос.

— Очень! — хором отвечают они.

— А какой любимый предмет?

— Физкультура! — кричат они.

— А биологию, географию любите?

— Конечно!

Ну что ж, это еще один плюс в копилку молодой учительницы, которая в благовещенской школе реализует свои профессиональные амбиции. Будем надеяться, что она здесь надолго.

Между тем

Школа № 2 в Благовещенске — одна из старейших в городе. Она была заложена в 1913 году по инициативе земства и строилась в основном на средства благотворителей. Здание было хорошо оборудовано: имело центральное отопление, водопровод и канализацию.

Изначально школа называлась смешанным училищем в память 300-летия царствования дома Романовых. Оно было начальным, четырехклассным. Сейчас здание признано памятником истории и архитектуры.

В советское время был пристроен еще один корпус. Сегодня школа является основной общеобразовательной, дети здесь учатся девять лет.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Теги: благовещенск
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru