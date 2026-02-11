Лучший шанс для учителя

В школу № 2 Благовещенска мы приехали, чтобы встретиться с Леной Разилевной Самиковой — молодой учительницей, переехавшей в этот город из другого района. Принять такое решение ей помогли прежде всего меры поддержки, которые предлагают здесь педагогам. Это служебное жилье и достаточно большие выплаты, которые можно использовать на обустройство и другие цели. Впрочем, обо всем по порядку.

Искусственный интеллект

В школе, сразу поразившей своим историческим зданием, нас встретила завуч Юлия Радиковна Альтемирова. Она пояснила, что школе этой больше ста лет, и за это время из ее стен вышло немало достойных людей, в том числе два Героя Советского Союза. Школа имеет свое лесничество — высажено уже пять тысяч сосен. А еще она выигрывает больше всего грантов в районе. Сейчас поданы документы на грант СИБУРа «Формула хороших дел» на открытие детского оздоровительного лагеря по направлениям «химия» и «биология», и к разработке этого проекта приложила руку молодой специалист.

— Лена Разилевна работает в нашей школе первый год. Быстро влилась в коллектив, очень старательная. Как педагог-новатор, применяющая в работе искусственный интеллект, приняла участие в конкурсе «Учитель года» и заняла призовое место. Активно занимается внеурочной деятельностью: возглавляет школьный музей, школьное лесничество «Карагай» и «Точку роста», ведет кружки «Практическая химия с СИБУРом», «Экология растений». А еще она классный руководитель у семиклассников. Это подростки, с ними не бывает легко, но она нашла с ребятами общий язык, — отмечает Юлия Альтемирова.

Тем временем мы доходим до кабинета биологии, где нас уже ждет сама Лена Разилевна. Попутно замечаем, что он хорошо оснащен: здесь есть все, что может понадобиться на уроках.

— Родом я из деревни Шарипкулово Кармаскалинского района. После школы поступила в колледж Башгоспедуниверситета на специальность «рациональное использование природохозяйственных комплексов». Отучилась на эколога и лаборанта химического анализа, а потом сразу поступила в университет на физмат. Математика меня и до этого привлекала, но в колледже такой специальности не было, — поясняет Лена Самикова.

В 20 лет девушка вышла замуж, но все равно продолжала учиться. Родилась дочка. Когда Амелине исполнилось полтора года, мама пришла на работу в свою деревенскую школу. Преподавала биологию, химию, а еще математику у пятиклассников, какое-то время была даже завучем.

— Но дочка маленькая была, часто болела, и мне пришлось уволиться. Сейчас она уже подросла — в марте ей будет пять лет, и я решила вернуться на работу. А в Благовещенск мы переехали потому, что здесь предлагали стимулирующую выплату в 300 тысяч рублей и служебное жилье. Нам дали хорошую комнату в трехкомнатной квартире в новом доме, где, кстати, живет много учителей. И предоставили даже мебель, — рассказывает Лена Разилевна.

С ходу на конкурс

О действующих в Благовещенске мерах поддержки Лена Самикова узнала из группы пед­университета в соцсетях. Неплохие условия еще предлагали в Альшеевском районе: выплата там была даже больше, но квартиру пришлось бы снимать самой. Поэтому выбор пал на Благовещенск.

— И как вам здесь, нравится?

— Хороший, спокойный город. Дочке сразу место в детском саду дали, и ей здесь тоже очень нравится. На три года мы здесь останемся точно — такой срок предусмотрен договором при получении выплаты. А если еще решусь взять миллион рублей, то можно будет считать, что мы приехали сюда навсегда, — говорит Лена Самикова.

Миллион рублей учителя могут получить на приобретение жилья. Это может быть первоначальный взнос по ипотеке или покупка квартиры, если добавить свои средства. В принципе, это реально, поскольку у молодого педагога есть еще материнский капитал.

Коллеги молодому преподавателю тоже пришлись по душе.

— Коллектив очень хороший, помогают во всем. Когда на конкурс «Учитель года» готовилась, даже создали специальную фокус-группу. Вообще, от предложения поучаствовать в конкурсе я сначала была в шоке, но коллеги меня поддержали. Учителя у нас в основном опытные, хотя есть и молодые. Например, преподаватель физкультуры — почти моя ровесница, — поясняет молодая учительница.