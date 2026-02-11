Лучший шанс для учителя

В школу № 2 Благовещенска мы приехали, чтобы встретиться с Леной Разилевной Самиковой — молодой учительницей, переехавшей в этот город из другого района. Принять такое решение ей помогли прежде всего меры поддержки, которые предлагают здесь педагогам. Это служебное жилье и достаточно большие выплаты, которые можно использовать на обустройство и другие цели. Впрочем, обо всем по порядку.
В школе, сразу поразившей своим историческим зданием, нас встретила завуч Юлия Радиковна Альтемирова. Она пояснила, что школе этой больше ста лет, и за это время из ее стен вышло немало достойных людей, в том числе два Героя Советского Союза. Школа имеет свое лесничество — высажено уже пять тысяч сосен. А еще она выигрывает больше всего грантов в районе. Сейчас поданы документы на грант СИБУРа «Формула хороших дел» на открытие детского оздоровительного лагеря по направлениям «химия» и «биология», и к разработке этого проекта приложила руку молодой специалист.
— Лена Разилевна работает в нашей школе первый год. Быстро влилась в коллектив, очень старательная. Как педагог-новатор, применяющая в работе искусственный интеллект, приняла участие в конкурсе «Учитель года» и заняла призовое место. Активно занимается внеурочной деятельностью: возглавляет школьный музей, школьное лесничество «Карагай» и «Точку роста», ведет кружки «Практическая химия с СИБУРом», «Экология растений». А еще она классный руководитель у семиклассников. Это подростки, с ними не бывает легко, но она нашла с ребятами общий язык, — отмечает Юлия Альтемирова.
Тем временем мы доходим до кабинета биологии, где нас уже ждет сама Лена Разилевна. Попутно замечаем, что он хорошо оснащен: здесь есть все, что может понадобиться на уроках.
— Родом я из деревни Шарипкулово Кармаскалинского района. После школы поступила в колледж Башгоспедуниверситета на специальность «рациональное использование природохозяйственных комплексов». Отучилась на эколога и лаборанта химического анализа, а потом сразу поступила в университет на физмат. Математика меня и до этого привлекала, но в колледже такой специальности не было, — поясняет Лена Самикова.
В 20 лет девушка вышла замуж, но все равно продолжала учиться. Родилась дочка. Когда Амелине исполнилось полтора года, мама пришла на работу в свою деревенскую школу. Преподавала биологию, химию, а еще математику у пятиклассников, какое-то время была даже завучем.
— Но дочка маленькая была, часто болела, и мне пришлось уволиться. Сейчас она уже подросла — в марте ей будет пять лет, и я решила вернуться на работу. А в Благовещенск мы переехали потому, что здесь предлагали стимулирующую выплату в 300 тысяч рублей и служебное жилье. Нам дали хорошую комнату в трехкомнатной квартире в новом доме, где, кстати, живет много учителей. И предоставили даже мебель, — рассказывает Лена Разилевна.
О действующих в Благовещенске мерах поддержки Лена Самикова узнала из группы педуниверситета в соцсетях. Неплохие условия еще предлагали в Альшеевском районе: выплата там была даже больше, но квартиру пришлось бы снимать самой. Поэтому выбор пал на Благовещенск.
— И как вам здесь, нравится?
— Хороший, спокойный город. Дочке сразу место в детском саду дали, и ей здесь тоже очень нравится. На три года мы здесь останемся точно — такой срок предусмотрен договором при получении выплаты. А если еще решусь взять миллион рублей, то можно будет считать, что мы приехали сюда навсегда, — говорит Лена Самикова.
Миллион рублей учителя могут получить на приобретение жилья. Это может быть первоначальный взнос по ипотеке или покупка квартиры, если добавить свои средства. В принципе, это реально, поскольку у молодого педагога есть еще материнский капитал.
Коллеги молодому преподавателю тоже пришлись по душе.
— Коллектив очень хороший, помогают во всем. Когда на конкурс «Учитель года» готовилась, даже создали специальную фокус-группу. Вообще, от предложения поучаствовать в конкурсе я сначала была в шоке, но коллеги меня поддержали. Учителя у нас в основном опытные, хотя есть и молодые. Например, преподаватель физкультуры — почти моя ровесница, — поясняет молодая учительница.
КСТАТИ
На вопрос, трудно ли работать учителем, Лена Разилевна отвечает не задумываясь:
— Мне в школе работать легко. Дети хорошие, спокойные, учить их проблем не составляет. С родителями тоже не возникало спорных ситуаций, они отзывчивые, пишу — сразу отвечают. Однако есть свои моменты — много времени уходит на документацию, — говорит Лена Самикова.
В классе у преподавателя 21 человек, из них одна девочка обучается на дому. И, как уже говорилось ранее, возраст у детей самый сложный.
— В первое время они, конечно, себя показали — шумели на уроках, но все дети испытывают новых учителей. Сейчас они ко мне уже привыкли, а я привыкла к ним. Учатся, стараются, и биология, и география им интересны. Очень любят работать с микроскопом. А еще помогает ИИ — на большом экране можно посмотреть внутреннее строение организма, сгенерировать процессы, — рассказывает Лена Разилевна.
Сделать уроки увлекательными помогает оборудование, полученное благодаря грантам: световые микроскопы, полевые лаборатории и прочее. Есть оборудование и от «Точки роста». При этом занятиями в кабинете дело не ограничивается: дети выезжают в лесничество, в рамках акции «Зеленая Башкирия» сажают сосны, ухаживают за садом и огородом.
— Вы строгий учитель или добрый? — спрашиваем Лену Разилевну.
— С детьми только строгой быть невозможно. К ним нужно находить подход. Сначала я разговаривала с детьми как с друзьями, ведь молодым легко найти общий язык. Сейчас пытаюсь быть более строгой. В целом должен быть баланс: не только доброта, но и требовательность учителю необходимы, — поясняет она.
Уроки в школе еще не закончились, и в кабинет заходят семиклассники.
— Как вам ваш классный руководитель, нравится? — сразу задаем им вопрос.
— Очень! — хором отвечают они.
— А какой любимый предмет?
— Физкультура! — кричат они.
— А биологию, географию любите?
— Конечно!
Ну что ж, это еще один плюс в копилку молодой учительницы, которая в благовещенской школе реализует свои профессиональные амбиции. Будем надеяться, что она здесь надолго.
Между тем
Школа № 2 в Благовещенске — одна из старейших в городе. Она была заложена в 1913 году по инициативе земства и строилась в основном на средства благотворителей. Здание было хорошо оборудовано: имело центральное отопление, водопровод и канализацию.
Изначально школа называлась смешанным училищем в память 300-летия царствования дома Романовых. Оно было начальным, четырехклассным. Сейчас здание признано памятником истории и архитектуры.
В советское время был пристроен еще один корпус. Сегодня школа является основной общеобразовательной, дети здесь учатся девять лет.