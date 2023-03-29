Башкирия привлечет 178 миллионов рублей в программу «Школьный туризм»

Андрей Назаров подчеркнул, что сумма, выделенная на программу в 2023 году, кратно превышает прошлогоднюю – 78 миллионов рублей. В 2022-м по объему выделенных квот в рамках программы «Школьный туризм» регион занял второе место в России.

В этом году в программе смогут принять участие 30 тысяч ребят. Проект будет дополнен новым маршрутом.

Премьер-министр добавил, что в этом году программа «Башкирское долголетие» охватит в два раза больше участников, чем в прошлом. Тогда смогли отдохнуть 10 тысяч граждан старше 55 лет. В этом сезоне гражданам для посещения предложат Белоруссию.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.