В школьные туры по Башкирии в 2023 году отправятся 30 тысяч ребят

Как рассказал министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов, для школьников разработают новые интересные маршруты и экскурсии. Если в прошлом году воспользоваться социальным сертификатом смогли 11 тысяч ребят, то в этом объемы программы увеличатся втрое.

Это станет возможным благодаря увеличению федерального финансирования: правительство РФ в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" выделит на школьный туризм один миллиард рублей. Это вдвое большая сумма по сравнению с прошлым годом. Средства получат 20 российских регионов, а в путешествия смогут отправиться 200 тысяч школьников 5 - 9 классов.

- Проект "Школьный туризм" получает положительные отклики ребят, родителей и учителей, - заметил Рустем Афзалов. - В таких путешествиях - только "плюсы". Даже два дня полностью "перезагружают", развивают и воспитывают, приучают подростков к самостоятельности. Они по-новому открывают для себя республику.

Фото: страница "Школьный туризм в Башкортостане" в ВК.