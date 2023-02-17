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Путешествия
Вчера, 14:15

В школьные туры по Башкирии в 2023 году отправятся 30 тысяч ребят

В этом году объемы программы "Школьный туризм" в республике возрастут в три раза.

В школьные туры по Башкирии в 2023 году отправятся 30 тысяч ребят
В школьные туры по Башкирии в 2023 году отправятся 30 тысяч ребят

Как рассказал министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов, для школьников разработают новые интересные маршруты и экскурсии. Если в прошлом году воспользоваться социальным сертификатом смогли 11 тысяч ребят, то в этом объемы программы увеличатся втрое.

Это станет возможным благодаря увеличению федерального финансирования: правительство РФ в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" выделит на школьный туризм один миллиард рублей. Это вдвое большая сумма по сравнению с прошлым годом. Средства получат 20 российских регионов, а в путешествия смогут отправиться 200 тысяч школьников 5 - 9 классов.

- Проект "Школьный туризм" получает положительные отклики ребят, родителей и учителей, - заметил Рустем Афзалов. - В таких путешествиях - только "плюсы". Даже два дня полностью "перезагружают", развивают и воспитывают, приучают подростков к самостоятельности. Они по-новому открывают для себя республику.

Фото: страница "Школьный туризм в Башкортостане" в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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