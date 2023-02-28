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В Башкирии школьный туризм пополнится новым маршрутом

Включить новый музейный комплекс «Шульган-Таш» в проект «Школьный туризм» предложил министр образования республики Айбулат Хажин.

В Башкирии школьный туризм пополнится новым маршрутом
В Башкирии школьный туризм пополнится новым маршрутом

Пилотный проект в регионе стартовал в сентябре прошлого года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его цель – познакомить школьников с историей республики во время коротких путешествий. И, по мнению министра, музей пещеры Шульган-Таш отлично вписывается в концепцию проекта. На днях он сам здесь оказался впервые, и ему понравилось увиденное.

– Думаю, что каждый учащийся республики хотя бы раз в год должен сюда приехать и погрузиться в эту необыкновенную атмосферу. Ведь пещера – не просто археологический, но и исторический памятник, поскольку с именем Шульган связан эпос «Урал-батыр» – наше главное литературное произведение, – подчеркнул Айбулат Хажин. – Мне довелось много где побывать, но подобных музеев я не встречал даже за пределами России. Здесь показана история развития всего человечества, и того, как развивалась цивилизация на территории Южного Урала.

Министр предложил руководству музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» разработать специальный маршрут для школьников, с учетом логистики, транспорта, размещения и питания детей. Документ необходимо представить на обсуждение экспертам регионального министерства предпринимательства и туризма. Причем, сделать это максимально быстро, не откладывая до осени.

После того, как новый маршрут будет одобрен, в том числе специалистами минобрнауки республики, ведомство возьмет на себя квотирование муниципалитетов и составление графика выездов учащихся, начиная с шестого класса. Посещение музея будет проходить в рамках преподавания школьных предметов, например, истории.

Из-за расстояния и особенностей дороги, учащимся из Зауралья можно будет посещать музей в зимний период. А школьники из столицы и центральной части республики смогут воспользоваться новым туром весной и осенью.

Напомним, что федеральный проект «Школьный туризм» рассчитан на учащихся с пятого по девятые классы. Данную услугу оказывают семь региональных туроператоров. Стоимость тура (продолжительностью не менее суток) для одного ребенка составляет 7 тысяч рублей. Сюда включены проживание в гостинице, питание, проезд и сама экскурсия.

По словам министра, в прошлом году в федеральном проекте «Школьный туризм» приняли участие почти одиннадцать тысяч детей, в этом году планируется привлечь 37,7 тысяч школьников из нашей республики.

В Башкирии школьный туризм пополнится новым маршрутом
В Башкирии школьный туризм пополнится новым маршрутом
В Башкирии школьный туризм пополнится новым маршрутом
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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