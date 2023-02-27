Пенсионеры Башкирии смогут посетить Беларусь

— Рабочее название проекта — «Башкирско-белорусское долголетие». Мы уже работаем по этому вопросу с Министерством культуры и туризма Республики Беларусь. Они заинтересовались и готовы поддержать проект, особенно в свете предстоящего Форума регионов России и Беларуси, который пройдет в июне этого года в Уфе, — пояснил министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов в ходе оперативного совещание в правительстве республики.

В этом году принять участие в проекте «Башкирское долголетие» смогут около 20 тысяч пожилых жителей республики — в два раза больше, чем в предыдущем. Количество маршрутов увеличится с 35 до 45, в них включат более 100 достопримечательностей и туристических локаций.

— Запускайте совместный проект с Республикой Беларусь как можно скорее, один прямой рейс уже есть. Не упустите этот летний сезон, — предупредил глава республики Радий Хабиров.