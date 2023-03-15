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Руслан Насретдинов: «Крымская весна» сплотила всех граждан Российской Федерации

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» прокомментировал отправку 22-й гумколонны из Уфы в зону СВО накануне Дня воссоединения Крыма с Россией.

Руслан Насретдинов: «Крымская весна» сплотила всех граждан Российской Федерации
Руслан Насретдинов: «Крымская весна» сплотила всех граждан Российской Федерации

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»  Руслан Насретдинов отметил, что девять лет назад была восстановлена историческая справедливость.

«России были возвращены ее исконные земли и город русской воинской славы. Но это было бы невозможно без непростого политического решения, которое принял наш президент Владимир Владимирович Путин», - сказал Руслан Насретдинов. - «Крымская весна» сплотила всех граждан Российской Федерации и во многом это его заслуга».

Всего из Башкирии было отправлено 67 колонн гуманитарного груза, в том числе 37 колонн для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Также 9 гуманитарных конвоев было отправлено для военнослужащих башкирских добровольческих батальонов и 21 колонна с грузом для военнослужащих, мобилизованных из нашей республики.

Свое напутствие участникам гумконвоя дал заместитель премьер-министра РБ Ирек Сагитов. Сформированная гумколонна стала одной из самых больших в 2023 году. Груз сопровождают главы администраций районов республики.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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