Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов отметил, что девять лет назад была восстановлена историческая справедливость.

«России были возвращены ее исконные земли и город русской воинской славы. Но это было бы невозможно без непростого политического решения, которое принял наш президент Владимир Владимирович Путин», - сказал Руслан Насретдинов. - «Крымская весна» сплотила всех граждан Российской Федерации и во многом это его заслуга».

Всего из Башкирии было отправлено 67 колонн гуманитарного груза, в том числе 37 колонн для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Также 9 гуманитарных конвоев было отправлено для военнослужащих башкирских добровольческих батальонов и 21 колонна с грузом для военнослужащих, мобилизованных из нашей республики.

Свое напутствие участникам гумконвоя дал заместитель премьер-министра РБ Ирек Сагитов. Сформированная гумколонна стала одной из самых больших в 2023 году. Груз сопровождают главы администраций районов республики.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.