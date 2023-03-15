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Главы районов Башкирии отправились вместе с гумколонной в зону СВО

Главы шести районов и городов республики сопровождают колонну с гуманитарным грузом, ушедшую, сегодня, 15 марта, из Уфы в зону проведения специальной военной операции.

Альберт ЗАГИРОВ Главы районов Башкирии отправились вместе с гумколонной в зону СВО
Главы районов Башкирии отправились вместе с гумколонной в зону СВОФото:Альберт ЗАГИРОВ

Отправка гуманитарной колонны состоялась накануне Дня воссоединения Крыма с Россией, который мы отмечаем 18 марта.

«Очень символично, что этот гумконвой приурочен к памятной дате воссоединения Крыма с Россией. Наши ребята достойно выполняют свой воинский долг,  а наш долг - помочь им, чем можем. Сейчас они защищают жителей Донбасса, Херосонщины и Запорожья от коричневой агрессии, которые совсем недавно изъявили желание стать нашими соотечественниками», - прокомментировал перед отъездом глава Караидельского района Айдар Шайдуллин.

Глава Ишимбайского района Азат Ишемгулов не впервые отправился в зону СВО: «Гумпомощь собрана всеми неравнодушными жителями нашего района. Все они желают победы нашей армии и возвращения наших воинов живыми и здоровыми».

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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