Ирек Сагитов: Своих не бросаем!

Ирек Сагитов отметил, что гуманитарная помощь предназначена для добровольцев и мобилизованных из Башкирии.

«Данный гумконовой приурочен к памятной дате воссоединения Крыма с Россией. Это знаменательный день для всей нашей страны, - подчеркнул он, обратившись к собравшимся. - То решение, которое приняли севастопольцы и крымчане в 2014 году, поддержанное нашим президентом Владимирым Путиным, было единственно верным. И мы сегодня это видим и с точки зрения политической, и экономической».

Заместитель премьер-министра сообщил, что помощь собрана по заявкам самих военнослужащих. Он отдельно поблагодарил водителей и сопровождающих гумконвой специалистов МЧС.

«Желаю команде гумконвоя быстрее добраться до наших бойцов. Хорошей дороги!» - напутствовал Ирек Сагитов.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.