Из Уфы отправилась 22-я гуманитарная колонна в зону СВО

Гуманитарный конвой состоит из 33 единиц техники: 12 грузовых автофургонов, одного грузового трала, 14 легковых автомобилей, 7 микроавтобусов. Сопровождают его 97 человек.

«Гумконвой приурочен к памятной дате воссоединения Крыма с Россией. Это знаменательный день для всей нашей страны», – подчеркнул заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.

Гуманитарную помощь собирали неравнодушные жители республики, предприниматели. Для бойцов повезли передвижные бани, квадрокоптеры, тепловизоры, армейские палатки, буржуйки, генераторы, теплую одежду, продукты питания, посылки, медикаменты, а также компьютерную технику.

Добираться до пункта назначения гумконвой будет почти двое суток.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.