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Из Уфы отправилась 22-я гуманитарная колонна в зону СВО

Сегодня, 15 марта, из Единого логистического центра в пригороде Уфы отправился очередной, двадцать второй по счету гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных из нашей республики.

Из Уфы отправилась 22-я гуманитарная колонна в зону СВО
Из Уфы отправилась 22-я гуманитарная колонна в зону СВО

Гуманитарный конвой состоит из 33 единиц техники: 12 грузовых автофургонов, одного грузового трала, 14 легковых автомобилей, 7 микроавтобусов. Сопровождают его 97 человек.

«Гумконвой приурочен к памятной дате воссоединения Крыма с Россией. Это знаменательный день для всей нашей страны», – подчеркнул заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.

Гуманитарную помощь собирали неравнодушные жители республики, предприниматели. Для бойцов повезли передвижные бани, квадрокоптеры, тепловизоры, армейские палатки, буржуйки, генераторы, теплую одежду, продукты питания, посылки, медикаменты, а также компьютерную технику.

Добираться до пункта назначения гумконвой будет почти двое суток.

Фото Альберта ЗАГИРОВА. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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