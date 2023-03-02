Советник главы Башкирии разъяснил, как военнослужащие попадают в отпуск

В январе этого года добровольцы башкирских батальонов и мобилизованные организованными партиями начали прибывать на родину на побывку. Их встречали в Уфе на Советской площади родные и близкие. Если в конце прошлого года страница в соцсетях главы республики Радия Хабирова пестрила жалобами-просьбами жительниц городов и районов отпустить на некоторое время домой сыновей и мужей, то теперь их практически не встретишь. Такие обращения поступали и советнику главы по работе с военнослужащими Алику Камалетдинову, который по долгу службы решает подобные вопросы.

- Сегодня есть обращения на тему предоставления отпуска?

- На данный момент организация отдыха бойцов урегулирована, - отвечает советник главы РБ Алик Камалетдинов. – Мне тоже поступала масса обращений от родителей и жен бойцов. Теперь их меньше, но они есть. Жизненные ситуации нельзя предугадать. Например, у кого-то мама заболела или что-то случилось в семье. Мы выходим на командиров частей и сообщаем об этом. Если позволяет оперативная обстановка, то военнослужащих отпускают домой. Сам лично занимался такими вопросами. Если есть связь с командованием, то без проблем. Но нужны оправдательные документы – не просто так: пришла мама или жена и сказала, что я болею. Все должно быть юридически грамотно оформлено: справки с печатями врачей на руках. Чтобы не получилось, что просто соскучились по сыну, мужу и хотят, чтобы он приехал в гости.

Мы понимаем, что отдых ребятам необходим, все устают. Наши добровольческие батальоны с конца августа находятся на территории СВО, мобилизованные зашли в октябре. Военнослужащим нужно отдохнуть и морально ободриться. Это можно сделать полноценно только на Родине, в кругу родных и близких. Ребята очень рады такой возможности.

- Есть какая-то очередность?

- Да, в воинских частях есть график отпусков. Желающие пишут заявления, решение принимает командир. Неважно, когда парни начали служить – полгода назад или меньше. Все зависит от оперативной обстановки. Если она позволяет отпустить личный состав, командиры подразделений этим занимаются. Если нет, то этот процесс останавливается. Не от того, что не хотят отпускать. А потому что в условиях спецоперации все напрямую зависит от оперативной обстановки.

- Сколько времени длится отпуск?

- Наши ребята приезжают на десять дней. Всего предоставляют 14 дней, из них четыре дня уходит на дорогу в обе стороны. 10 дней чистого отдыха дома.

В обращении Верховного главнокомандующего Владимира Путина Федеральному Собранию озвучено, что отпуск должен длиться 14 дней. Напомню, он поручил установить его в обязательном порядке для каждого участника спецоперации не реже одного раза в полгода. Как это будет проходить в Вооруженных силах, я пока не знаю. Видимо, будут определенные приказы министерства обороны.

- Как было принято решение организовать доставку бойцов к месту отдыха и снова в зону СВО?

- В январе я доложил Радию Хабирову, что у наших бойцов начались отпуска. Он сразу распорядился узнавать о датах и по возможности отправлять за ними транспорт. Что мы с тех пор и делаем. Командиры подразделений либо частей, где служат воины из Башкирии – добровольцы или мобилизованные – обращаются к нам, сообщают: убытие в отпуск столько-то человек, тогда-то. Мы сразу же отправляем за ними наш транспорт. Были, конечно, в самом начале года нестыковки – когда командиры подразделений заранее не предупредили. Мы даже не знали, что людей отправили в отпуска, потому их никто не встречал. Теперь все выровнялось. Командиры получили задачу связываться с нами, чтобы все было централизованно. Иначе мужчины на побывку домой сами добирались бы на самолетах, поездах и так далее. Такие случаи были раньше.

Транспортировка военнослужащих организована и в финансовом плане. Все расходы на доставку в отпуск и назад к месту службы берет на себя республика.

- В других регионах тоже так?

- Если честно, пока не слышал и не видел информации, что другие регионы организуют перевозку в отпуск и назад для своих земляков. Возможно, мы единственная республика, которая так делает. На комфортабельных автобусах одна партия возвращается после отдыха к месту несения службы. Затем на них едет домой другая партия отпускников.

Фото Александра ДАНИЛОВА.