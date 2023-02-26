«Его сила в моём доверии»

Уфимка Жанна Юмадилова — одна из многих, ждущих возвращения своих мужей с передовой.

Но далеко не все способны сохранять при этом присутствие духа и так искренне верить в лучшее, как это делает Жанна.

Пройти это время достойно

Когда ее муж Алексей, боец добровольческого батальона имени Шаймуратова, приезжал в короткий отпуск, Жанна опубликовала пост в соцсетях, который поддержали многие. В нем были такие слова: «В чем выражается любовь? В материнском «не пущу», чтобы сделать из мужа «сыночка»? Или в эгоистичном «а как же дом, дети?», чтобы сделать его жертвой моих манипуляций? Или в трусливом «мне страшно, я боюсь», чтобы он остался рядом обслуживать мои страхи? Он — мужчина. Защитник. Я — женщина. Я доверяю ему и принимаю его выбор. Его сила в моем доверии».

— Жанна, ваша философия проста и понятна. Но в жизни любящей супруге очень трудно не цепляться за свою половинку, не мешать исполнять воинский долг.

Наверное, для этого и сама женщина должна измениться — стать бойцом по характеру?

— Не думаю. Бойцовский характер нужен для того, чтобы бороться, воевать и сопротивляться. Я же поняла, что женщине бороться не надо. Ее сила не в борьбе, а в доверии мужу, его выбору. Алексей очень просто сказал мне о своем решении стать добровольцем: «Я знаю, что я должен быть там. Просто знаю, и все». И в этот момент ты понимаешь, что перед тобой мужчина. Любые попытки отговорить его, любые рациональные доводы становятся ничтожно мелкими, мещанскими. Просто это мужчина, достойный уважения.

— Неужели вам за него не страшно?

— Безусловно, вначале я тоже, как все, боялась и плакала. Но один случай изменил мое отношение к происходящему. На проводах бойцов я увидела одну женщину. Она тоже провожала мужа и выглядела при этом так, будто его уже не стало: вся в черном, заплаканное серое лицо, дрожащие руки. Это было тяжелое зрелище, прежде всего для самого бойца и их детей: он жив, а она его уже заранее хоронит. Я поняла, что я так не хочу. Я выбираю жизнь — и для себя, и для него. Ему там воевать или за меня переживать? И я решила, что в моей жизни с уходом мужа в зону СВО ничего не изменится, в ней останется место и радости, и отдыху, и увлечениям. Мой позитивный настрой и будет моим вкладом в победу, залогом его возвращения домой.

Еще важно понимать, что от твоего восприятия ситуации зависит настроение очень многих людей вокруг — ваших детей, родителей, родственников. Это сродни расходящимся кругам по воде. Ты можешь распространять вокруг себя боль и страх, а можешь радость, гордость за мужа и спокойствие, и что выбрать — зависит только от тебя. Спустя какое-то время после того, как мы проводили Алексея, моя сестренка сказала мне: «Если бы ты заламывала руки, ходила несчастной, мы бы сильно переживали и за тебя, и за него. Но ты спокойно продолжаешь заниматься своими делами, улыбаешься, и мы тоже успокаиваемся».

— Жены и матери военнослужащих вступили в чаты, сообщества. Видимо, чтобы было легче пережить это время?

— Безусловно, общение с людьми, оказавшимися в такой же ситуации, — хорошая поддержка. Но все по-разному переживают разлуку с близким человеком. Легче тем, кто смотрит на происходящее чуть шире — с позиции любви к Родине, понимания миссии нашей страны в общемировом раскладе, гордости за своего мужа. А вот кто считает себя «заложником обстоятельств», требует каких-то гарантий от общества, правительства — с такой позицией очень сложно жить, там всегда страдания. Так реши сам, кто ты — жертва обстоятельств или творец собственной жизни, выбор только за тобой.

Сейчас многие бойцы возвращаются в отпуск, и обратите внимание, как по-разному они говорят об одном и том же. Там, «за ленточкой», одни видят только боль, страх, трусость, пьянки, а другие — мужество, храбрость, подвиги, победы. Потому что каждый выбирает для себя, через какую линзу смотреть на эту жизнь.

— А если мужа призвали в рамках частичной мобилизации?

— Да, Алексей ушел добровольцем, но у меня есть подруги, у которых мужей мобилизовали, и их позиция не сильно отличается от моей. Любое событие имеет множество вариантов развития, а мы из миллиона возможных сценариев почему-то концентрируемся на одном, и он, как правило, негативный. Мы думаем о смерти, ранениях и т.д.

Но война, как известно из истории, это еще и место, где люди обретают себя, раскрывают свои лучшие качества, становятся лидерами, находят лучших друзей, а кто-то даже любовь. Они взрослеют духом, учатся ценить то, что действительно ценно. И чем больше я думаю об этом, тем чаще прихожу к мысли, что война в жизни конкретного человека не всегда играет только негативную роль.

Ни о чём не спрашиваю

— Ваш супруг взял себе позывной «Одесса». Он там родился?

— Нет, Алексей родился в Уфе, а вот его бабушка с дедушкой жили в Одессе. Ребенком он часто проводил там летние каникулы. Счастливые воспоминания остались на всю жизнь. Когда началась спецоперация, у него появилась цель освободить именно этот город. Потому и «Одесса». Алексей всегда был патриотом, эдаким «пацаном из 90-х». Он служил в армии и всегда трепетно относился к Родине. Любой попсе он предпочитает песни о России, о преданности, о дружбе. Из-за этого я даже считала его немного консервативным и старомодным, а сейчас поняла, что он, в отличие от меня, не подвергся влиянию навязываемой нам западной культуры и идеологии, сохранил свой внутренний стержень. У нас растет сын, и Алексей не хочет, чтобы под соусом толерантности исконные для нашей страны ценности были вытеснены другими, идущими вразрез с человеческой природой.

— В декабре Алексея наградили орденом Шаймуратова. Он рассказывал вам, за что именно?

— Полагаю, что за проявленное мужество. Я решила, что не буду ни о чем его спрашивать, захочет — расскажет сам. Знакомые, бывает, интересуются, как устроен быт на войне, видел ли он смерть, приходилось ли ему убивать и т.д. Я считаю, что на некоторые вопросы лучше не знать ответов.

— Как вы провели время, когда мужа отпустили на побывку?

— Очень насыщенно. Встречались с друзьями, побывали в гостях у родителей, Алексей с сыном катались на горных лыжах. И еще пришлось уделить время лечению: в зоне боевых действий муж получил травму плеча.

— Он изменился?

— До его возвращения я предполагала, что он придет другим: зам­кнется, будет видеть во сне кошмары, как показывают в кино. Но этого не случилось. Напротив, он приехал более спокойный, ровный и уверенный, чем был до отъезда. Ощущение, что человек на своем месте. Для мужчины мало просто ходить на работу. Ему нужно знать, что он выполняет важную для страны задачу, и уважать себя за это.

Волна патриотизма

— Чувствуете ли вы поддержку правительства республики, обычных людей вокруг?

— Россия — великая страна, и величие ее в людях. В их умении сострадать, поддержать, откликнуться. На мой взгляд, эта спецоперация встряхнула нас всех, мы перестали думать только о себе, научились сопереживать другим. Я это четко увидела по той поддержке, которую мы получили. На протяжении всех этих месяцев многочисленные друзья Алексея звонят мне, предлагают помощь. Незнакомые люди из соцсетей, читая мои посты, интересуются его судьбой, молятся за его возвращение живым и здоровым. Компания, где Алексей работал до поступления в батальон имени Шаймуратова, оказывает нам всяческую поддержку, в том числе материальную. Правительство республики обеспечивает бойцов всем необходимым. Со слов Алексея, у наших батальонов самое лучшее обеспечение. Я даже посылки ему не отправляю, потому что все необходимое у него там есть. Словом, одинокой и несчастной я себя не чувствую, ощущаю поддержку и благодарна за нее каждому.

— Обратно на передовую ваш муж поехал с машиной УАЗ. Как удалось так быстро собрать деньги на ее покупку?

— Алексей служит во взводе обеспечения, развозит по передовой воду, еду и предметы первой необходимости. Делают они это на больших машинах, хотя маленькие были бы удобнее: тот же УАЗ маневреннее и незаметнее для противника. И он решил, что должен вернуться в свой взвод с такой машиной. Собственных сбережений не хватало, он обратился за помощью к друзьям. Те подключились, разослали сообщения своим друзьям, и вот тогда мы воочию увидели, как объединяет людей легендарный лозунг «Все для фронта, все для победы». Это удивительно. И сколько бы ни было скептиков, пренебрежительно отзывающихся о спецоперации и роли России в ней, я знаю, что есть совсем другие люди, и каждый из них горит желанием внести свой вклад в нашу победу. Знакомые и незнакомые перечисляли по 100, 500, 1000 рублей, и довольно быстро набралась нужная сумма. Конечно, участие приняли и крупные организации — такие, как группа компаний «Башавтоком» в лице гендиректора Сергея Буранова и директора дилерского центра «Ниссан» Андрея Парфенова, компания «СКС-Групп» в лице гендиректора Винера Зубаирова, которые пожертвовали существенные суммы, а также помогли подготовить машину к фронту. Машину освятил отец Виктор Иванов (духовный наставник башкирских батальонов — Авт.), и 30 января Алексей вместе с другими бойцами, возвращающимися после отпуска, уехал на ней на фронт. При этом машина уехала не пустой, а с гуманитарной помощью. Бабушки в церкви передавали пакеты с иконами и крестиками, швейный комбинат — нательное белье, школьники — посылки и письма. Удивительная волна патриотизма. Я испытываю огромную благодарность каждому, кто принял участие в этой акции, собирал и собирает гуманитарную помощь фронту. Я благодарю своего мужа Алексея за то, что он показал мне, в какой стране и среди каких людей мы живем.

— Что можете пожелать женам бойцов, которые ждут своих мужей «из-за ленточки»?

— Заниматься собой и своей жизнью. Беречь свою энергию и не расходовать ее на негатив. Доверять своим мужьям, гордиться ими и ждать. Ждать достойно. И я дождусь Алексея, потому что я — жена бойца.