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Вчера, 23:37

К трём воюющим в СВО батальонам в Башкирии намерены добавить ещё два

В Башкирии начался набор в новые добровольческие батальоны. Штаб по их формированию работает в Уфе.

vk.com/bashbat
Фото:vk.com/bashbat

Полковник внутренней службы в отставке, ветеран боевых действий, начальник штаба Борис Гордеев рассказал российским информационным агентствам, что у еще несформированных отрядов есть названия – «Северные амуры» и имени Даяна Мурзина.

Отряды начали формировать 27 февраля. Батальон «Северные амуры» будет формироваться под эгидой Министерства обороны России, имени Даяна Мурзина – под эгидой Росгвардии (это будет «возрастной» батальон, в него возьмут людей в возрасте 50+).

Борис Гордеев в разговоре с журналистами отметил, что при формировании батальона имени Салавата Юлаева он наблюдал, что много желающих осталось «за бортом». Тогда и появилась мысль о новых народных батальонах. «Наш штаб в Уфе принимает заявки от желающих. Мы готовы принять мужчин с боевым опытом и без него, мужчин с погашенной судимостью, медработников» – сказал Борис Гордеев.

«Ценны люди, которые имеют боевой опыт или прошли срочную военную службу. Очень ждем офицеров. Будем рассматривать сотрудников министерства обороны, погранслужбы, Росгвардии, частных охранных структур», – добавил Гордеев.

Напомним, с начала СВО в Башкирии сформированы три добровольческих батальона: имени Минигали Шаймуратова, имени Александра Доставалова, имени Салавата Юлаева. Республика оказывает бойцам этих батальонов свою всестороннюю поддержку. «Мы сделаем всё, чтобы наши бойцы были защищены и максимально готовы к выполнению боевых задач», – сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

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Автор:Надежда ТЮНЁВА
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