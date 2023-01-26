Бойцы башкирских батальонов приехали в отпуск на родину. Их встретили в Уфе

Первую организованную группу военнослужащих из группы СВО тепло встретили советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов, жены с детьми и родители. Бойцов приветствовали кадеты и юнармейцы лицея Булгаково вместе с преподавателем – майором запаса, ветераном военной службы Ильшатом Гафаровым. Знаменосец кадетского расчёта Шамиль сказал, что гордится своим отцом, который тоже участвует в СВО, служит в батальоне имени Шаймуратова.

Большинство прибывших в отпуск – «доставаловцы». Есть несколько раненых «шаймуратовцев». После лечения в госпиталях им требуется реабилитация. Пройдут ее в медучреждениях республики.

Приветствуя товарищей, Алик Камалетдинов передал прибывшим привет от главы республики Радия Хабирова и подчеркнул, что командование частей постоянно отмечает доблесть и мужество башкирских воинов.

- Полгода и больше они не видели родных и близких, - сказал Алик Камалетдинов. – Эмоции у всех самые положительные. Радует, что меры поддержки только расширяются. Принят указ главы Башкирии о дополнительных мерах соцподдержки добровольцев трех башкирских батальонов – имени Доставалова, имени Шаймуратова и имени Салавата Юлаева. Во время приезда в зону спецоперации в декабре об этой поддержке говорил Радий Фаритович, и слово, конечно, сдержал. И воинам, и их семьям такая поддержка очень нужна. Что касается гуманитарной помощи, я сам их принимал и могу заверить, что все заявки добровольцев и мобилизованных исполняются. Из нашей республики идет очень мощная «гуманитарка» в сравнении с другими регионами.

Корреспондент агентства «Башинформ» поговорил с бойцами. Шаймуратовец с позывным «Батл» служит старшим наводчиком гранатометного взвода. На гражданке был тренером, промышленным альпинистом и любил путешествовать.

- Важно поскорее покончить с фашистской нечистью, и кто, если не мы, сделаем это? – говорит он. - Не раздумывая, отправился выполнять свой долг. Да, служить непросто, но мы хорошо обучались, тренировались и были готовы к новой реальности. Я убеждён, что башкирские воины самые лучшие. Надо отметить, что волнение на передовой – это нормальное состояние, не боится только глупый человек. Но мы – башкирские воины – преодолеваем всё и идём вперёд. Так что победа обязательно будет за нами.

«Батл» назвал «приятной новостью» новый указ главы республики о дополнительных мерах поддержки.

Боец с позывным «Бек» работал плотником. Дома его ждут жена и четверо детей.

- Когда началась специальная военная операция, я не сомневался, что встану в один строй с односельчанами и буду выполнять боевые задачи, поставленные перед нами страной, - коротко прокомментировал он свое решение.

У бойца с позывным «Саит» богатый боевой опыт – шесть командировок на Кавказ. Теперь он механик-водитель БМП. Его ждут жена, три дочери и сын. А вскоре «Саит» станет дедом. Мужчина говорит, что главное для них поскорее одержать победу и вернуться живыми и здоровыми к родным навсегда. Он поблагодарил Радия Хабирова за постоянную заботу и поддержку наших бойцов.

- Конечно, я волновалась, мы все переживали, - не скрывает его супруга Эльвира. - Но кто, если не мужчины, защитит Родину?! Я благодарна руководству республики, что не оставляет без внимания бойцов и всегда поддерживает их семьи. Хочу пожелать матерям и жёнам наших воинов быть терпеливыми. Главное, ждите и всё будет хорошо!

- Пока я был на передовой, у меня родилась дочь, сейчас в первый раз взял ее на руки! – не сдерживает радостных слез воин «Рахим». – Ей уже пять месяцев. Спасибо командованию части, что пошли навстречу и предоставили мне краткосрочный отпуск.

Фото: Валерий ШАХОВ.