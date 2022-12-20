В Башкирии из бюджета субсидируют покупку техники для вывоза ТКО

- В этом году через «инвестиционные часы» прошло 5 компаний с инфраструктурными проектами в сфере ТКО на общую сумму свыше 10 млрд рублей. Безусловно, важно продолжать эту работу. Инвесторов следует стимулировать к созданию объектов обращения с отходами. По постановлению правительства предполагается возмещать из региональной казны часть затрат на покупку спецтехники для транспортировки отходов, - отметил премьер-министр Андрей Назаров.

Между тем, уже сегодня в Башкирии доля отходов, направленных на обработку составляет 44,2% от общей массы, что на 5,8% выше среднего показателя по федеральному округу. И решение правительства республики, по данным минэкологии, позволит возместить до 40% фактически понесенных затрат региональных операторов и операторов на закупку специализированной техники, оборудования для мусоросортировочных комплексов и участков биокомпостирования и раздельного сбора отходов (фандоматов).