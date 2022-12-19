В Башкирии ускорят цифровизацию бизнеса участникам нацпроекта

Как сообщает пресс-служба правительства региона, меморандум направлен на решение таких задач, как повышение производительности труда на предприятиях за счет внедрения отечественных цифровых решений, привлечение мер поддержки на внедрение цифровизации в бизнесе, практики ИИ на всех уровнях управления.

- За пять лет предприятия-участники нацпроекта смогли убедиться в эффективности и применимости предложенных государством инструментов по повышению производительности труда. Общий экономический эффект мероприятий нацпроекта на предприятиях республики составил более 3,5 млрд рублей. Поэтому подписанное соглашение стратегически важно для республики. Эффективность.рф поможет предприятиям включиться в процесс цифровизации, – отметил министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Из 146 предприятий-участников нацпроекта в Башкирии 57 уже зарегистрировались и взаимодействуют с новой платформой цифровых решений. Благодаря Эффективности.рф, запущенной ЦТП по инициативе первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова в рамках нацпроекта «Производительность труда» предприятия могут инициировать и сопровождать процессы цифровизации в условиях дефицита компетенций и финансовых ресурсов, а также на фоне оттока иностранного ПО.

- Башкирия – первый пилотный регион, с которым мы реализуем региональную модель партнерства. Используя возможности платформы, специалисты на местах могут сформировать аргументированный план цифровой трансформации, который поможет инициировать процесс внутри компании, а также воспользоваться сервисами по подбору цифровых решений, составлению плана внедрения и подбору мер государственной поддержки, - резюмировал генеральный директор ЦТП Павел Христенко.