В Башкирии в Иглинской музыкальной школе появилось пять «Рубинштейнов» и «Yamaha»

Фортепианные классы пополнились четырьмя пианино «Николай Рубинштейн», для концертного зала купили рояль этой же марки и цифровое пианино «Yamaha». Местные баянисты давно мечтали о выборном инструменте. Теперь в классе народных инструментов есть концертный баян «Юпитер ЛЮКС». Для занятий в классе приобретено два ученических баяна «Тула» .

Также закуплены профессиональные инструменты в класс гитары. Для занятий в танцевальном зале установлены хореографические двухрядные станки. Для занятий хора приобретены хоровые трехярусные станки.

Библиотечный фонд пополнился нотной и учебной литературой на сумму 12460 рублей. Всего на обновление материально–технической базы Иглинской музыкальной школы по национальному проекту «Культура» выделено почти 8 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

- Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» направлен на создание условий для повышения качества образовательного процесса. Особенно это важно при освоении обучающимися дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в детских музыкальных школах. Теперь перед нами открываются большие возможности для пополнения творческих коллективов, могут быть созданы новые интересные объединения, расширится репертуар, обучающиеся получат шанс раскрыть свои таланты на конкурсах, - говорит директор Иглинской ДМШ Ильфира Айгужина.

Фото пресс-службы минкультуры РБ.