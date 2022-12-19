В Башкирии в Иглинской музыкальной школе появилось пять «Рубинштейнов» и «Yamaha»

Также закуплены профессиональные инструменты в класс гитары. Для занятий в танцевальном зале установлены хореографические двухрядные станки. Для занятий хора приобретены хоровые трехярусные станки.
Библиотечный фонд пополнился нотной и учебной литературой на сумму 12460 рублей. Всего на обновление материально–технической базы Иглинской музыкальной школы по национальному проекту «Культура» выделено почти 8 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
- Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» направлен на создание условий для повышения качества образовательного процесса. Особенно это важно при освоении обучающимися дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в детских музыкальных школах. Теперь перед нами открываются большие возможности для пополнения творческих коллективов, могут быть созданы новые интересные объединения, расширится репертуар, обучающиеся получат шанс раскрыть свои таланты на конкурсах, - говорит директор Иглинской ДМШ Ильфира Айгужина.
Фото пресс-службы минкультуры РБ.