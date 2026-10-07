Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»

Вместе с премьером стенд башкирских аграриев осмотрели вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства страны Оксана Лут, сообщает пресс-служба главы республики.

В этом году аграрии и переработчики Башкирии представили на всеобщее обозрение научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий, а также продукцию ведущих предприятий региона в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. Председателю правительства страны Михаилу Мишустину представили также цифровые решения для ускорения селекционной работы — их разрабатывают на базе Башкирского государственного аграрного университета.

Глава кабмина России высоко оценил научную разработку башкирских селекционеров.

— Это отличная возможность выращивать ту или иную культуру в соответствии с требованиями заказчика, — отметил Михаил Мишустин. — Знаю, как вы, Радий Фаритович, внимательно относитесь к научным изысканиям в разных областях. И то, что вы делаете в области генетики, представляет собой очень большой труд, который позволяет решать задачу обеспечения продовольственной безопасности за счёт семян отечественного производства.

— Башкортостан — традиционно сильный сельскохозяйственный регион, и мы всегда участвуем в выставке «Золотая осень», — отметил глава республики Радий Хабиров. — Сегодня агропромышленный комплекс не может эффективно развиваться без науки. Реализация передовых проектов возможна при объединении хозяйств, образовательной и научной деятельности. Именно такой подход стараемся применять в отрасли.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» в Москве продлится до 10 октября. Делегацию республики на аграрном форуме возглавил руководитель региона Радий Хабиров. В программе ее работы — участие в тематических круглых столах и панельных дискуссиях, деловые встречи с руководителями отраслевых предприятий и организаций, а также презентация возможностей региона в АПК.

Уже сегодня участники делегации республики и глава региона Радий Хабиров провели несколько деловых встреч, на которых обсудили перспективные проекты в аграрной сфере Башкирии.

Фото: пресс-служба главы РБ.