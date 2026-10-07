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Экономика
7 Октября , 12:45

Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Башкортостана на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026», которая открылась сегодня в Москве.

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Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»
Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»

Вместе с премьером стенд башкирских аграриев осмотрели вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства страны Оксана Лут, сообщает пресс-служба главы республики.

В этом году аграрии и переработчики Башкирии представили на всеобщее обозрение научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий, а также продукцию ведущих предприятий региона в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. Председателю правительства страны Михаилу Мишустину представили также цифровые решения для ускорения селекционной работы — их разрабатывают на базе Башкирского государственного аграрного университета.

Глава кабмина России высоко оценил научную разработку башкирских селекционеров.

— Это отличная возможность выращивать ту или иную культуру в соответствии с требованиями заказчика, — отметил Михаил Мишустин. — Знаю, как вы, Радий Фаритович, внимательно относитесь к научным изысканиям в разных областях. И то, что вы делаете в области генетики, представляет собой очень большой труд, который позволяет решать задачу обеспечения продовольственной безопасности за счёт семян отечественного производства.

— Башкортостан — традиционно сильный сельскохозяйственный регион, и мы всегда участвуем в выставке «Золотая осень», — отметил глава республики Радий Хабиров. — Сегодня агропромышленный комплекс не может эффективно развиваться без науки. Реализация передовых проектов возможна при объединении хозяйств, образовательной и научной деятельности. Именно такой подход стараемся применять в отрасли.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» в Москве продлится до 10 октября. Делегацию республики на аграрном форуме возглавил руководитель региона Радий Хабиров. В программе ее работы — участие в тематических круглых столах и панельных дискуссиях, деловые встречи с руководителями отраслевых предприятий и организаций, а также презентация возможностей региона в АПК.

Уже сегодня участники делегации республики и глава региона Радий Хабиров провели несколько деловых встреч, на которых обсудили перспективные проекты в аграрной сфере Башкирии.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»
Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»
Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»
Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»
Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»
Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»
Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»
Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»
Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»
Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»
Премьер российского правительства посетил стенд Башкирии на «Золотой осени»
Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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