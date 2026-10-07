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Экономика
7 Октября , 11:18

Радий Хабиров встретился с гендиректором «Росагролизинга» Владимиром Балтером

Сегодня на площадке Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве глава республики Радий Хабиров встретился с вновь назначенным гендиректором АО «Росагролизинг» Владимиром Балтером, сообщает пресс-служба главы региона.

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Радий Хабиров встретился с гендиректором «Росагролизинга» Владимиром БалтеромРадий Хабиров встретился с гендиректором «Росагролизинга» Владимиром Балтером
Радий Хабиров встретился с гендиректором «Росагролизинга» Владимиром Балтером

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества компании с агропромышленным комплексом региона.

Радий Хабиров положительно оценил результаты взаимодействия с «Росагролизингом» по обновлению парка сельхозтехники и подчеркнул необходимость сохранения льготных условий для аграриев.

Владимир Балтер отметил, что Башкирия занимает в структуре компании первое место среди регионов страны по объемам закупки сельхозмашин.

— Мы видим, что наше сотрудничество набирает обороты, — сказал он. — Важно, что республика продолжает стимулировать приобретение техники для региона через наши льготные финансовые инструменты. Это дает понимание, что идет ускоренное обновление парка хозяйств. Также продолжаем взаимодействие по линии эко-лизинга с целью обновления парка мусоровозов. С прошлого года в регион поставили 26 таких машин, планируем эту тему развивать и дальше.

Напомним, республика сотрудничает с компанией с 2002 года. За это время по программе лизинга в Башкортостан поставили 6,7 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования на сумму более 31 млрд рублей. Недавно Владимир Балтер в ходе ознакомительной поездки по регионам страны побывал и в Башкирии. Тогда в беседе с «РБ» он сказал, что пилотный проект машинно-технологической компании «Росагролизинга» — ООО «МТК-РАЛ-Башкортостан» запустит в регионе услугу «под ключ», которая будет оказываться по всему спектру сельскохозяйственных работ.

— Начиная с предпосевной обработки почвы до сбора, а в перспективе и хранения урожая, — пояснил руководитель лизинговой компании.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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