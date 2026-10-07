+11 °С
Дождь
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
7 Октября , 10:59

Глава Башкирии возглавил делегацию на «Золотой осени»

Глава республики Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026», проходящей в Москве с 7 по 10 октября, сообщает его пресс-служба.

Добавить в предпочтительные источники Google
Глава Башкирии возглавил делегацию на «Золотой осени»Глава Башкирии возглавил делегацию на «Золотой осени»
Глава Башкирии возглавил делегацию на «Золотой осени»

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» в этом году проходит в выставочном комплексе «Тимирязев центр». Общая площадь экспозиции — 14 тысяч кв. метров, ожидается, что ее посетят порядка 60 тысяч гостей.

Делегация Башкирии планирует участие в тематических круглых столах и панельных дискуссиях, а также проведение деловых встреч с руководителями отраслевых предприятий и организаций, презентацию возможностей региона в АПК.

На нашем стенде представлены научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий, а также продукция ведущих предприятий региона в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности.

— Башкортостан — традиционно сильный сельскохозяйственный регион. И мы всегда участвуем в выставке «Золотая осень», — отметил Радий Хабиров. — Сегодня агропромышленный комплекс не может эффективно развиваться без науки. Реализация передовых проектов возможна при объединении хозяйств, образовательной и научной деятельности. Именно такой подход стараемся применять в отрасли.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru