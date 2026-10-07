Глава Башкирии возглавил делегацию на «Золотой осени»

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» в этом году проходит в выставочном комплексе «Тимирязев центр». Общая площадь экспозиции — 14 тысяч кв. метров, ожидается, что ее посетят порядка 60 тысяч гостей.

Делегация Башкирии планирует участие в тематических круглых столах и панельных дискуссиях, а также проведение деловых встреч с руководителями отраслевых предприятий и организаций, презентацию возможностей региона в АПК.

На нашем стенде представлены научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий, а также продукция ведущих предприятий региона в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности.

— Башкортостан — традиционно сильный сельскохозяйственный регион. И мы всегда участвуем в выставке «Золотая осень», — отметил Радий Хабиров. — Сегодня агропромышленный комплекс не может эффективно развиваться без науки. Реализация передовых проектов возможна при объединении хозяйств, образовательной и научной деятельности. Именно такой подход стараемся применять в отрасли.

Фото: пресс-служба главы РБ.