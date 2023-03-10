В Башкирии собрался сводный добровольческий отряд «Ватан»

Помимо земляков в «Ватане» объединяются отставники, ветераны боевых действий, офицеры запаса и из других регионов России – от Дальнего Востока до Ростовской области. Как рассказал газете «Республике Башкортостан» командир отряда с позывным Самурай, поскольку многие из добровольцев имеют боевой опыт, есть даже выходцы из башкирских батальонов им. Шаймуратова и Доставалова, то период боевого слаживания у них будет коротким, и уже скоро они направляются в действующую регулярную воинскую часть минобороны в зону СВО.

- Здесь новичков нет, и более того, за спиной у нас остаются те, кто записался в сводный отряд, но не хватило места. Всем необходимым обмундированием и оружием обеспечит армия. Воевать не страшно, если делать это умеючи, и когда ты идешь биться за правое дело и при поддержке земляков, победа непременно будет за нами, - сказал нам начальник штаба отряда с позывным «Миротворец».

- У меня за спиной служба в батальоне имени Доставалова, а когда закончился контракт, я решил воспользоваться предложением Самурая, собирающим отряд «Ватан». За правду биться – почетно и достойно, а позывной такой я взял потому, что сам из Исянгулово, и когда защищал Донбасс с доставаловцами, был единственным из Зиянчуринского района, - спокойно нам объяснил бывший десантник с позывным Исян.

Напомним, что в настоящее время в республике идет формирование еще двух добровольческих батальонов для участия в СВО. Один из будет носить имя Даяна Мурзина, второй — «Северные амуры». Первый уйдет под кураторство минобороны, второй — Росгвардии.

Фото Александр ДАНИЛОВ.