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В Башкирии начали формировать ещё один добровольческий отряд для СВО — «Ватан»

В Башкирии идет формирование добровольческого отряда «Ватан» для участия в специальной военной операции.

В Башкирии начали формировать ещё один добровольческий отряд для СВО — «Ватан»
В Башкирии начали формировать ещё один добровольческий отряд для СВО — «Ватан»

Первый взвод уже набран и готовится к отправке, идет набор во второй взвод. Командиром отряда «Ватан» станет боец с позывным «Самурай», — сообщил общественный деятель Ильгиз Султанмуратов, участвовавший в СВО с позывным «Уршак».

«Есть договоренности с воинской частью, где спецподразделение "Ватан" ждут и гарантируют полную поддержку. Республика обещает помочь воинам новых добровольческих отрядов и поддерживать их семьи. Костяк спецподразделения "Ватан" составят бойцы с военным опытом, прошедшие "горячие точки". До попадания на передовую ватановцы пройдут обучение и слаживание в части в течение 2–3 недель и будут полностью оснащены всем необходимым», — сообщил Ильгиз Султанмуратов.

По словам Султанмуратова, Башкирия дополнительно к выплатам от Минобороны РФ гарантирует «подъемные» в размере 200 тысяч рублей и «боевые» по 2 тысячи рублей в сутки.

Напомним, в марте стало известно о начале формирования еще двух добровольческих батальонов в Башкирии для участия в СВО. Один из них назовут именем Даяна Мурзина, второй — «Северные амуры». Первый будет курировать Минобороны, второй — Росгвардия.  

Фото из открытых источников.

В Башкирии начали формировать ещё один добровольческий отряд для СВО — «Ватан»
В Башкирии начали формировать ещё один добровольческий отряд для СВО — «Ватан»
В Башкирии начали формировать ещё один добровольческий отряд для СВО — «Ватан»
Автор:Надежда РОМАНОВА
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