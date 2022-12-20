В Уфе наградили сотрудников Росгвардии

Глава региона поздравил от имени жителей республики всех удостоенных государственными наградами. Он отметил, что в зону специальной военной операции отправился третий башкирский батальон имени Салавата Юлаева и пожелал им вернуться с победой, живыми и невредимыми.

– Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, которые находятся сегодня в зале, проявили мужество, отвагу и героизм, – сказал генерал-лейтенант Руслан Султыгов. – Уже более 2,5 тысячи военнослужащих и сотрудников Приволжского округа Росгвардии представлены к государственным и ведомственным наградам. За каждой наградой стоит личное боевое отличие, мужество и отвага, спасённые жизни наших товарищей и граждан.