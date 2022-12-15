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Сегодня, 15:07

Поисковик из Башкирии получил национальную премию «Патриот-2022»

Руководитель поискового отряда им. Х.А. Султанова Юрий Бирюзов стал лауреатом национальной премии в номинации «Наставник» в рамках Всероссийского патриотического форума.

Поисковик из Башкирии получил национальную премию «Патриот-2022»
Поисковик из Башкирии получил национальную премию «Патриот-2022»

Юрий Бирюзов — участник 26 Вахт Памяти, поисковое движение в Туймазинском районе он возглавил в 2007 год. Под его руководством поисковики обнаружили останки более 700 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Юрий Бирюзов отметил, что победа в Национальной премии «Патриот-2022» — это заслуга всех поисковиков республики, настоящих патриотов своей страны, а проект «Наставник» не мог бы быть реализован без поддержки руководства Башкирии.

Премия «Патриот-2022» задумана для выявления лучших практик гражданско-патриотического воспитания россиян и соотечественников, проживающих за рубежом. В этом году церемония вручения премии впервые прошла в Москве и Санкт-Петербурге, два города соединил телемост. На конкурс было подано 1200 заявок, лауреатами стали 25 человек.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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