Военнослужащий из Башкирии получил звание Героя России за участие в СВО

Сам Степан Белов считает, что высокая награда – не только его заслуга, но и личного состава, друзей, товарищей, с которыми вместе исполняют свой воинский долг.

- Каждый из тех, кто находится в зоне специальной военной операции и выполняет боевые задачи, является героем, самоотверженно борется за восстановление справедливости и не дает переписать нашу общую историю, - уверен герой.

Степан Белов родился 14 июня 1996 года. Окончил Казанское высшее танковое училище.

В зоне СВО с самого начала - с февраля этого года. В данное время является начальником штаба батальона.

Как признался сам герой, хотя и является офицером, в боях он - наводчик-оператор танка, потому что таким образом удается быть в курсе всего происходящего, лучше оценивать ситуацию и четко ставить задачи подчиненным.

Благодаря слаженным действиям его роты уничтожено двадцать танков, девять БМП и определенное количество живой силы противника.

Степан Белов удостоен еще и медали Суворова, двух орденов Мужества, медалей «Участнику специальной военной операции» и «За боевые отличия».

Мама Героя Тамара Витальевна призналась корреспонденту газеты "Октябрьский Нефтяник", что очень гордится сыном и считает, что все родители должны воспитывать своих детей в духе патриотизма.

У Степана Белова впереди короткий отпуск, после этого герой снова отправится к своему подразделению в зону СВО.