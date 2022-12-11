Рустам Набиев без ног добрался до вершины Килиманджаро!

Он написал в соцсетях: «Рустам – невероятно мужественный человек и достойный пример для других! Он не боится трудностей, покорил гору Эльбрус и Манаслу в Непале. Сегодня его копилка пополнилась новой вершиной – Килиманджаро. Прославляя свою родную землю, он водрузил флаг Башкортостана и России»

Не удержался Радий Хабиров и от постскриптума: «И типа не для печати) Обнимаю! Ты крутой!».

Рустам Набиев признался, что Килиманджаро далась ему нелегко. Он на руках прошел за неделю более тридцати километров. 8 декабря был у цели – на вершине горы Килиманджаро, на высоте 5 895 метров. «Сильно устал, не ожидал, что будет так сложно».

Мужчина считает, что это была лишь разминка перед более серьезными вершинами. Весной он собирается на Эверест, чтобы подняться на вершину мира.

Напомним, Рустам Набиев остался без ног после обрушения казармы учебного центра в Омске. Несмотря ни на что, он ведет активный образ жизни, занимается спортом, ходит в горы.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.