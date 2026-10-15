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ЖКХ
15 Октября , 17:06

Министр ЖКХ Башкирии объяснила, как бороться с «перетопами» в квартирах

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова в ходе брифинга в ЦУРе объяснила, как не «топить» улицу…

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Министр ЖКХ Башкирии объяснила, как бороться с «перетопами» в квартирахМинистр ЖКХ Башкирии объяснила, как бороться с «перетопами» в квартирах
Министр ЖКХ Башкирии объяснила, как бороться с «перетопами» в квартирах

Тепло на улице и жарко в квартирах. Как их охладить? Что делать с «перетопами» в многоквартирных домах? По словам министра, в таких случаях необходимо работать с управляющими компаниями.

Ирина Голованова отметила, что есть два пути решения: либо управляющая компания снижает подачу тепла, либо устанавливается узел погодного регулирования. Речь идет об индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), где автоматика сама регулирует подачу тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

Председатель Госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильшат Саитов посоветовал «проветривать квартиры» при «перетопах». Скоро несвойственная октябрю жаркая погода спадет, исчезнет и необходимость открывать настежь окна.

Фото: скриншот телетрансляции.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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