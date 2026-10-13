В путь — без приключений

Осень еще не достигла своего экватора, а зима уже постучалась в двери — на второй день октября в регионе из-за неблагоприятных погодных условий объявили об ограничении движения на федеральной трассе М-5 на границе с Челябинской областью — мокрый снег, образование гололеда. Насколько оказались готовы дорожные службы к резкой перемене погоды, выяснял корреспондент «РБ».

По словам начальника отдела содержания автодорог башкирского филиала «Уралуправтодор» Салавата Алсынбаева, подготовка к своевременному обеспечению безопасности в зимний период на автомобильных дорогах федерального значения в республике велась планомерно, финансирование всех работ осуществлялось вовремя.

— В нашем ведении более 881 километра автодорог федерального значения, проходящих по территории республики, — пояснил он. — К работе в зимних условиях нужно было подготовить 145 единиц разнообразной специализированной техники, 22 из которых — шнекороторные агрегаты для уборки снега. По нормативам, к 1 октября необходимо было заготовить не менее 80 процентов объема противогололедных материалов. Подрядные организации, отвечающие за содержание автодорог, заготовили уже порядка 90 процентов. Так что, считаю, к работе в зимних условиях мы подготовились неплохо — техника исправна, материалы в наличии.

Необходимо сказать, что в нынешнем апреле в федеральном дорожном ведомстве произошла реорганизация — было решено консолидировать активы.

— Реорганизация завершилась, к первоначальному списку курируемых регионов ФКУ «Урал­управтодор» — Свердловской, Тюменской, Курганской областям, а также Ханты-Мансийскому автономному округу — добавились субъекты страны, ранее находившиеся в управлении упрдор «Прикамье», упрдор «Приуралье» и упрдор «Южный Урал» — Челябинская, Кировская и Оренбургская области, Пермский край, Республика Коми, Башкортостан и Татарстан. Теперь общая протяженность автомобильных дорог под управлением обновленного учреждения — около 7200 километров, — пояснил в беседе с «РБ» начальник «Уралуправтодора» Евгений Куркин.

По его словам, на территории Башкирии продолжает работать филиал, все задачи, поставленные ранее на территории республики, реализуются. К примеру, расширение участка обхода Стерлитамака запланировано сдать до конца года, и эти сроки, по заверениям нашего собеседника, будут выдержаны. Однако дальнейшее расширение этой дороги откладывается: Евгений Куркин признал, что ряд проектов пришлось приостановить.

— Понятно же, что сейчас не время начинать какие-то большие проекты, — откровенно говорит он. — Имеющиеся средства необходимо расходовать по-хозяйски, в первую очередь создавая безопасные условия на уже имеющейся дорожной сети, поддерживать ее в нормативном состоянии.

Наш собеседник из федерального ведомства также достаточно высоко оценил профессиональный уровень башкирских дорожников.

— Был приятно удивлен, когда в рабочей поездке по региону мне компетентно раскладывают ситуацию, даже не прибегая к шпаргалкам, — говорит Евгений Куркин.

Сейчас одной из наиболее важных задач, стоящих перед дорожниками, по его словам, является завершение второго и третьего этапов реконструкции участка трассы М-5, ведущейся в Челябинской области. Для жителей Башкирии это очень важно, потому что она соединяет центральную часть региона с рядом районов республики на северо-востоке. Долгие годы ездить здесь было еще тем испытанием, особенно зимой, в гололед, когда проезд через ущелья возле города Сим часто блокировался из-за застрявшей фуры.

Евгений Куркин обещает, что уже скоро такие приключения останутся в прошлом.

— На этом участке проведен огромный объем работы, — рассказал он «РБ». — Сложность заключалась в том, что здесь значительные перепады высот, характерные для горной местности. Задачей проектировщиков было повысить безопасность и комфорт, обеспечить плавность движения без резких подъемов и спусков, снизить время в пути и риск образования заторов.

По его словам, дорога здесь станет четырехполосной, что значительно сократит время в пути, а также положительно скажется на количестве ДТП. «Разделительные сооружения позволят избегать лобовых столкновений автомобилей; а мы знаем, что это основная причина смертей в ДТП», — подчеркнул Евгений Куркин.

Впрочем, надежды на то, что вся трасса М-5 на территории республики станет четырехполосной, пока не оправдываются.

— Бюджет нашего филиала на текущий год — шесть миллиардов рублей, средств на все, что хотелось бы сделать, не хватает, — ответил на вопрос «РБ» зам­начальника — директор филиала «Уралуправтодор» в Уфе Дмитрий Горб. — Мы исходим из реалий, которые сегодня требуют повышенного внимания к уже имеющейся инфраструктуре.

По его словам, после того как запустили движение по трассе М-12, поток автотранспорта на остальных дорогах федерального значения в регионе несколько снизился.

— Новая дорога, даже несмотря на то, что она платная, оттянула часть трафика на себя, — говорит Дмитрий Горб. — Вот в центре посмотрели на это, подсчитали и решили, что пока средства нужно направлять на те участки, где поток растет, а не падает.

В то же время наш собеседник отметил, что уровень насыщенности автомобильными потоками на дорогах республики остается высоким.

— Конечно, он колеблется по сезонам, но, к примеру, на дороге Р-240 в период огородно-садовых работ автомобильный поток достигает 100 тысяч машин в сутки, — отметил директор филиала «Уралуправтодор» в Уфе.

Кстати, он рассказал журналистам и о ситуации с освещением дороги Уфа — Стерлитамак на Р-240, заверив, что к зиме вся трасса будет освещена. Напомним: четыре года назад неизвестные украли здесь большой объем кабеля, обесточив протяженный участок трассы. С тех пор ситуация выправилась, но автолюбители продолжают сигнализировать, что не всегда и не везде на этой дороге горят фонари.

— На сегодняшний день это уже не совсем так, — не согласился Дмитрий Горб. — За этот год мы однозначно очень много сделали в этом направлении. В октябре планируем абсолютно ликвидировать огрехи при реализации наружного освещения. Это касается и трансформаторных подстанций, и непосредственно самой линии. Поэтому мы с большой долей вероятности уверены в том, что в октябре все будет гореть.

Он также указал на то, что на этом участке 30 столбов наружного освещения просто снесены в дорожно-транспортных происшествиях.

— Если это происходит совместно с порывом кабеля, то выключается не только одна опора освещения, там может быть выключена вся гирлянда, в зависимости от системы разводки. У нас на сегодня отключено порядка 600 метров, и то потому, что идет работа смежников по формированию своего объекта придорожного сервиса, — пояснил Дмитрий Горб.

Начальник «Уралуправтодора» Евгений Куркин в беседе с «РБ» отметил, что к работе в зимних условиях на федеральных трассах башкирские дорожники готовы.

— В принципе, по-другому и быть не должно, — сказал он. — В части содержания все условия отработаны годами. К тому же мы провели централизацию дежурной службы: вся сеть понятна, ясна, дополнительно проверили работу диспетчерских служб, в октябре еще соберем всех подрядчиков, чтобы выработать общие алгоритмы действий в тех или иных ситуациях.

По словам Евгения Куркина, сегодня к дорожной технике применяются строгие требования: в зимний период она должна быть оснащена системой ГЛОНАСС/GPS и всем необходимым сигнальным оборудованием для безопасности при проведении работ. Кроме того, на федеральных трассах в республике установлены 90 видеокамер, 41 метеостанция, 45 пунктов учета интенсивности движения.

— Наш диспетчер может видеть дорожную ситуацию и погодные условия уже на достаточно протяженных участках трасс и, соответственно, быстро реагировать на все изменения, — говорит наш собеседник. — Зарекаться ни от чего не стал бы, но все, что в наших силах, для обеспечения безопасного движения на федеральных дорогах, мы делаем.