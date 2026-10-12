Натянутая тетива

Миляуша Халилова из деревни Равилово Абзелиловского района — хрупкая, небольшого роста.

Ей бы вышиванием заниматься, а она… недавно вернулась из Казахстана, став бронзовым призером международного турнира по традиционной стрельбе из лука ALTYN ORDA.

Соревнования проходили в городе Атырау, собрав более 200 лучников из 18 стран — Венгрии, Ирана, Индии, Кореи, Великобритании, Франции и других. Миляуша Юлдановна, выступавшая в составе сборной России, заняла третье место в дисциплине «турецкая пута». 60-летняя спортсменка признается: поучаствовать в этом турнире было ее заветной мечтой.

— Дочь уже дважды ездила туда, пять раз занимала призовые места, а я оставалась с внуками. А тут решилась: поеду, — рассказывает она. — Из Башкирии было 11 участников, конкуренция очень сильная: казахские девушки отлично стреляют. Когда дошла до финала, такое почувствовала вдохновение! К сожалению, в решающие моменты слишком разволновалась, и это сказалось на результате. В итоге пришлось бороться за третье место, выиграла у соперницы из Казахстана со счетом 17:7.

Турецкая пута, которая принесла ей бронзу, — это дисциплина, основанная на наследии кочевых народов. Используются здесь только исторические типы луков, классическая техника натяжения тетивы — те навыки, которые у башкир передавались из поколения в поколение. Не зря на вопрос, откуда в ней столько силы и сноровки, Миляуша Халилова только улыбается:

— Да это же у нас в крови. Гены есть гены. Человек, его конь и лук со стрелами у нас всегда были чем-то единым. И женщинам приходилось защищать свою землю и род наравне с отцами, мужьями и братьями.

Миляуша Юлдановна выросла в деревне Бурангулово, в семье рядовых колхозников. Отец тракторист, мама сначала доила коров, потом устроилась продавцом в магазин. В семье шестеро детей, Миляуша — вторая, так что с малых лет была приучена к труду.

— У нас говорят: человека ведет судьба. Так и есть, наверное. В четвертом классе меня отдали учиться в Белорецкую школу-интернат. Там на легкоатлетических соревнованиях я пробежала первой, и учитель физкультуры меня заметил, на лыжи поставил. Так с тех пор и ездила на все соревнования, представляла нашу школу. Нравились все виды спорта, — вспоминает она.

Миляуша Юлдановна и сейчас играет в волейбол, баскетбол. Любит шашки и шахматы, отлично плавает. Любовь к спорту привела ее в Кумертауское педагогическое училище: решила стать учителем физкультуры. Записалась в лыжную секцию и представляла училище и город Кумертау на республиканских соревнованиях, спартакиадах. Она кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. Учитель физкультуры с 40-летним педагогическим стажем, отличник образования РБ. Супруг Ильдус Нуретдинович тоже педагог-физкультурник, в свое время возглавлял Равиловскую школу. Дети, сын и дочь, пошли по стопам родителей. Дочь — педагог-физкультурник дополнительного образования, у сына два диплома — учителя информатики и физкультуры.

Что касается стрельбы из лука, в этот вид спорта Миляушу Юлдановну привела дочь Гузелия. На молодежном сабантуе в 2018 году дочка поучаствовала в мастер-классе по стрельбе из лука. Понравилось настолько, что уже в 2019-м ее повезли на первые соревнования. Миляуша была очень впечатлена тем зрелищем: все в национальных одеждах, с луками наперевес. Захотелось попробовать самой. С первого раза не получилось, доходило до синяков на руках. Но новоиспеченная лучница уже горела азартом. Поняла: это ее. И вместе с дочерью начала ездить на соревнования.

Дочка Гузелия Давлетова всегда была в числе лучших, сама она — на последних местах, но матери достаточно было радоваться за дочь. Кстати, Гузелия завоевала титул чемпионки на Первом чемпионате РБ по стрельбе из традиционного лука, становилась победителем ежегодного Всероссийского турнира по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр» в Елабуге (Татарстан), заняла 1-е место в номинации «Кыргызская мишень» на межрегиональном фестивале в Башкирии, получала награды в стрельбе по казахской мишени и других видах стрельбы.

Глядя на дочку, постепенно вникала во все тонкости и Миляуша. Неплохим помощником оказался и интернет. Стрелять из лука — только на первый взгляд занятие незамысловатое. Нужны сила, терпение и сноровка. Сегодня они с дочерью стреляют на равных: один раз побеждает мама, другой — дочка. Мало того, Миляуша Юлдановна еще и организовывает открытые турниры по стрельбе из лука у себя в районе — памяти Суры-батыра и Бииш-батыра. Они проходят перед Днем Республики и в этом году состоятся уже в четвертый раз.

— Призываю всех попробовать себя в этом виде спорта, — говорит Миляуша. — Это не только очень увлекательно, но и полезно для здоровья. Здесь задействовано все тело: работают мышцы спины, выравнивается осанка, расправляются плечи, укрепляется дыхательная система. К тому же свежий воздух, закаливание. Жаль, во времена нашего детства этот вид спорта не был популярен. Зато сейчас в Башкирии стрельба из лука переживает настоящий подъем. На фестивали и турниры приезжает все больше молодежи: школьники, студенты, молодые семьи. Да и старшее поколение не отстает: овладеть старинным боевым искусством можно в любом возрасте.

Надо сказать, как вид спорта стрельба из лука обрела второе дыхание в республике в 2016 году. Тогда в Кармаскалинском районе прошел первый республиканский фестиваль «Уйын», в рамках которого прошли соревнования лучников. С тех пор количество детей, молодежи и взрослых, всерьез увлеченных национальным видом спорта, только растет. Несмотря на то, что удовольствие это не дешевое: необходимо приобретать лук и колчан со стрелами, за свой счет выезжать на соревнования. Среди башкирских мастеров умельцев по изготовлению традиционного лука мало, приходится выписывать его из Воронежа, а стрелы — из Нижнего Новгорода. А еще обязательно наличие аутентичного национального костюма. Лучники всегда выступают в национальной одежде — не концертной, а настоящей, сшитой по старинным образцам. Миляуша, например, надевает камзол бабушки, французский платок времен Отечественной войны 1812 года тоже достался от нее. Уже одно это делает стрельбу из традиционного лука больше, чем просто спортом: это способ прикоснуться к корням, почувствовать себя частью истории своего народа.

Халиловы живут в деревне, у них немаленькое хозяйство, забот и хлопот полон рот. К тому же Миляуша Юлдановна продолжает трудиться: у них в деревне сейчас только начальная школа, и она осталась тренером-преподавателем по лыжным гонкам. Но для человека, считает она, этого мало, всегда должно быть что-то и для души. Такая отдушина для нее — участие в соревнованиях, благо супруг во всем поддерживает и помогает.

Она победительница и призер соревнований по традиционной стрельбе из лука в Башкирии (включая турниры в Абзелиловском районе, Сибае, «Ирэндек мэргэне»), призер отборочных и республиканских этапов по национальным дисциплинам, бронзовый призер первого чемпионата РБ. После поездки в Казахстан следующая цель — поучаствовать во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в 2028 году в Казани.

Вот так Миляуша Халилова и Гузелия Давлетова показывают, что увлечение может стать семейным делом, объединяющим поколения. Натянутая тетива для них — как невидимая нить времени, связывающая наши дни с минувшими веками, из глубины которых продолжает звучать голос предков.