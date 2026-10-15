Шьём, вяжем, ждём…

«У нас — как в песне поется: «Я эту жизнь проживу сполна, когда закончится война». Вот тогда уже вздохнем, выдохнем. А пока это наш долг, и он не отпускает…» — так говорит о своем волонтерстве Гульдар Сибагатуллина, куратор уфимского движения «Шьем и вяжем для Наших. Башкортостан». Прошло уже четыре года с открытия благотворительной организации, но мастерицы готовы работать столько, сколько потребуется нашим бойцам.

Стежок за стежком — к победе

Движение «Шьем для Наших» всероссийское, оно появилось летом 2022 года в городе Энгельс Саратовской области, а уже осенью, после объявления всеобщей мобилизации, к нему присоединились добровольцы из Уфы. Инициатором стала Анна Фадеева. Гульдар Сибагатуллина вместе с подругой Гульнарой тоже присоединилась к нему практически сразу. Местное название немного изменили, получилось «Шьем и вяжем для Наших. Башкортостан».

Пока не было своего помещения, девушки шили прямо на дому — кто-то закупал ткани, у кого-то были свои швейные машинки. Вскоре Анне удалось договориться с городской администрацией, и мастерицам бесплатно выделили помещение — до тех пор, пока не закончится специальная военная операция. Постепенно появилось и оборудование — его, как и необходимые материалы, закупали на средства меценатов.

Девушки, по натуре деятельные, распределили между собой обязанности — у кого что лучше получалось. Гульдар сначала курировала пошив толстовок, потом научилась находить благотворителей. К тому же по основной работе, связанной с агрономией, у нее был опыт проведения выставок, и она начала отвечать и за это направление в движении. А через год, когда Анна по семейным обстоятельствам отошла от добровольчества, стала одним из кураторов движения в Башкирии.

— Мы, конечно, на тот момент понимали, что надо нашим ребятам помогать. Но не знали, насколько это затянется. Думали: вот сейчас победим… Но прошло уже четыре года, и, если честно, сейчас это напоминает день сурка: с утра просыпаешься — сразу проверяешь рабочие чаты. На работе — все мысли о том, что где закупить и принести. После работы — сразу в штаб и до позднего вечера шьешь. Возвращаешься домой — и телефон еще долго из рук не выпускаешь — переписываешься с ребятами, делаешь заявки, общаешься в админских чатах, пишешь отчеты… — говорит Гульдар. — И тем не менее у нас есть свои радости: мы очень многое уже сделали — все в тысячных количествах измеряется.

Армия тепла

Сегодня уфимский «швейбат», как называют его волонтеры, насчитывает уже четыре отделения: три из них швейные и одно вязальное. В отделениях на улице Авроры и в Шмидтово занимаются раскройкой изделий. Девушки шьют для бойцов шапки, футболки, толстовки, нижнее белье, подсумки, «пятиточечники» (защитные коврики), в одном из отделений — тактические изделия: носилки, рюкзаки для РПГ и БПЛА, вяжут носки, варежки, игрушки-обереги. Одновременно собирают гуманитарную помощь для фронта и госпиталей.

В присоединившихся к ним Детской школе искусств «Атмосфера» плетут маскировочные сети и шьют, в башкирской гимназии № 140 имени Зайнаб Биишевой также изготавливают сети и окопные свечи. На Республиканской станции переливания крови занимаются сетями, заготовками для свечей и шьют простыни. К делу присоединились профильные институты и колледжи, где есть швейное оборудование. А салаватское ателье «Серебряная нить» уже несколько лет каждую субботу занимается только волонтерским пошивом.

— Сегодня у нас трудятся около 350 человек, — замечает Гульдар. — Кто-то приходил и уходил по различным причинам, но основной костяк сформировался с самого начала.

Любовь в каждой строчке

Среди тех, кто активно участвует в движении с 2022 года, — Ирина Миклашевская.

— Когда началась специальная военная операция, я решила, что должна как-то помогать нашим ребятам, — рассказывает она. — Увидела во ВКонтакте движение «Шьем для Наших», написала знакомой, и она посоветовала обратиться сюда.

Пришла и осталась. Сначала кроила и шила, сегодня также курирую всю работу в нашем цеху.

Ирина Васильевна в штабе — шесть дней в неделю с утра и до самого вечера. Она своим примером показывает, что нельзя терять надежду на благополучный исход спецоперации. Пока требуется наша помощь бойцам, нужно делать все возможное и невозможное для победы.

Для Ирины Миклашевской — это во многом дело глубоко личное. В спецоперации в составе отряда спецназа «Ахмат» воевал ее сын Артем. Кстати, он и его сослуживцы по достоинству оценили вещи, сшитые руками его матери и ее коллег. «Такого качества, как вы шьете, нигде нет», — писал он с фронта, хотя поначалу отказывался, мол, все у нас есть.

У Артема в прошлом году закончился контракт, и он вернулся домой — от переживаний за него у Ирины Васильевны развилось тяжелое заболевание, и командир настоял на том, чтобы парень уехал домой заботиться о матери. Но на фронте остались его друзья, которых он навещает с гуманитарными грузами. А собирать их помогает его мама вместе с большим коллективом уфимского движения.

— Мы в каждую вещь вкладываем тепло, любовь и надежду, чтобы ребята скорее вернулись домой живыми, — добавляет она.

Сшить толстовку за восемь минут

Гульсина Сабирова, бухгалтер на основной работе, раньше собирала посылки для бойцов своими силами. А когда два года назад узнала о движении «Шьем и вяжем», пришла сюда. Шить она умела и раньше — когда-то была учителем труда в школе, но в добровольческом цеху, глядя на других мастериц, научилась работать быстро и не теряя в качестве.

— Самый частый сегодня запрос от бойцов — толстовки и шапки, — рассказала она. — Работа есть постоянно, иногда не хватает рабочих рук, поэтому чем быстрее шьешь, тем лучше. Раньше одну толстовку с готовым кроем я шила за 20 минут, сегодня — мой личный рекорд — за восемь. Так что за день спокойно отшиваю около 20 изделий. У нас очень хорошие машинки, с высокой скоростью. Иногда приходят волонтеры, которые вовсе шить не умеют, но мы всему можем научить.

Гульсина Фаритовна успевает заниматься волонтерством не только в Уфе, но и в деревне Байкибашево Караидельского района. В местном клубе вместе с бабушками она шьет носки из флиса, подушки-«косточки» для госпиталей, валики. А из остатков ткани для толстовок плетет теплые коврики. И тоже отправляет с гуманитарными грузами на фронт.

Победим только вместе

Дания Хайрулловна Тякмина уже на пенсии, но тоже не смогла пройти мимо общего важного дела.

— Ой, у меня самая маленькая работа. Принимаю вещи для госпиталей и жителей Красного Луча, сортирую, упаковываю, порядок навожу. Это то, что люди нам приносят, — говорит она. — Зимой побольше работаю, летом из-за сада поменьше получается. Еще немного денег с пенсии перевожу — свои ветеранские.

Но без такой «маленькой» работы встало бы все дело!

А Эльмира Гимаева — наша бывшая коллега. Четыре года назад пришла в цех, чтобы написать о волонтерах статью и заинтересовалась. Шить она уже умела. В итоге начала потихоньку помогать за машинкой, подключила родителей, а потом, укрепив профессиональные навыки, и вовсе ушла из журналистики в швейную мастерскую.

— Однажды в детстве я прочитала в газете статью про волонтеров и решила, что тоже буду этим заниматься. Так и получилось, — улыбается Эльмира. — А вообще, я думаю, это качество каждой женщины — проявлять свою любовь, помогать людям. В добровольчестве оно ярче всего раскрывается. Тем более время такое, когда действительно помогать нужно. Недаром же «я побежду» не говорят. Мы победим. Победа — это совместное усилие не только наших ребят-бойцов, но и женщин надежного тыла.

Медвежонок в тельняшке

Пока мы разговариваем с мастерицами, Гульдар Сибагатуллина отправляет посылки в соседнем отделении почты. Коробки у нее принимает почтальон Алина Исламова, которая тоже присоединилась к волонтерам.

— Когда мы отправляли гуманитарную помощь жителям Курска, как раз работала Алина. Посылок было много — штук по 20 за раз нескольким абонентам, и она поинтересовалась, куда и зачем. Я объяснила, показала видео из госпиталя, куда мы с мужем ездили, а она — в слезы: «Да вы что!..» Обменялись телефонами, и она начала к нам приходить. Шить сначала не умела, но мы научили, — рассказала куратор движения.

Галия Амуровна Ефремова трудится в вязальном цехе — вяжет носки, игрушки-амулеты для бойцов. Только шапочек под каски связала больше, чем для батальона солдат! А с февраля 2022 года, еще до участия в объединении мастериц, собирала посылки самостоятельно.

Казалось бы, носки, шапки, толстовки — на фронте вещи первой необходимости. Но зачем бойцам игрушки?

— Они им очень радуются! — поясняет Гульдар Сибагатуллина. — Вешают на рюкзаки, носят как амулеты, теплые весточки из дома, особенно если на них какой-нибудь шарфик с цветами башкирского флага. Вот я сейчас вам фотку покажу…

Смотрите, это боец с позывным «Квик», спецназовец. Он как-то раз зашел к нам в гости, а у меня игрушка — медвежонок в тельняшке и берете — вылитый он! Я ему вручаю, а он прямо расплылся в улыбке.

Братья и сёстры

За годы работы «швейбата» у бойцов из Башкирии и их однополчан появились собственные «сарафанные» каналы связи, по которым они просят сшить или связать те или иные изделия. Обращаются и через открытые группы в соцсетях. И волонтеры работают адресно по их заявкам. А отправляют вещи на фронт с гуманитарными грузами, которые отвозят другие добровольцы. Гульдар с мужем ездила с такой оказией и сама.

В отпусках бойцы заходят в гости, благодарят, приносят угощения, сувениры. Так тепло возвращается к мастерицам теплом — от сердца к сердцу. И становится понятно, ради чего все свои свободные вечера они шьют, вяжут, собирают и отправляют бесконечный поток посылок на запад…

— Мы с бойцами за четыре года уже стали братьями и сестрами, — говорит напоследок Гульдар Сибагатуллина. — То они присылают свои фотографии, то мы сами спрашиваем, как дела. Переживаем, если долго не отвечают, а потом увидишь, что сторис новый появился — и выдыхаешь: слава Богу, все нормально.

А утром мастерицы снова сядут за машинки. Потому что долг не отпускает.

ПОМОЩЬ В ЦИФРАХ

За четыре года волонтеры «Шьем и вяжем для Наших. Башкортостан» сшили и изготовили:

20 тысяч вязаных изделий

17 тысяч трусов

13 тысяч толстовок

10 тысяч шапок

10 тысяч «пятиточечников»

2 тысячи дождевиков

2 тысячи носилок

2 тысячи игрушек

2 тысячи шевронов

…и многое другое.