+17 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Все для Победы
15 Октября , 06:15

Шьём, вяжем, ждём…

Как уфимский «швейбат» приближает победу

Добавить в предпочтительные источники Google
Альберт ЗАГИРОВ Передовая уфимского «швейбата».Альберт ЗАГИРОВ Передовая уфимского «швейбата».
Передовая уфимского «швейбата».Фото:Альберт ЗАГИРОВ

«У нас — как в песне поется: «Я эту жизнь проживу сполна, когда закончится война». Вот тогда уже вздохнем, выдохнем. А пока это наш долг, и он не отпускает…» — так говорит о своем волонтерстве Гульдар Сибагатуллина, куратор уфимского движения «Шьем и вяжем для Наших. Башкортостан». Прошло уже четыре года с открытия благотворительной организации, но мастерицы готовы работать столько, сколько потребуется нашим бойцам.

Стежок за стежком — к победе

Движение «Шьем для Наших» всероссийское, оно появилось летом 2022 года в городе Энгельс Саратовской области, а уже осенью, после объявления всеобщей мобилизации, к нему присоединились добровольцы из Уфы. Инициатором стала Анна Фадеева. Гульдар Сибагатуллина вместе с подругой Гульнарой тоже присоединилась к нему практически сразу. Местное название немного изменили, получилось «Шьем и вяжем для Наших. Башкортостан».

Пока не было своего помещения, девушки шили прямо на дому — кто-то закупал ткани, у кого-то были свои швейные машинки. Вскоре Анне удалось договориться с городской администрацией, и мастерицам бесплатно выделили помещение — до тех пор, пока не закончится специальная военная операция. Постепенно появилось и оборудование — его, как и необходимые материалы, закупали на средства меценатов.

Девушки, по натуре деятельные, распределили между собой обязанности — у кого что лучше получалось. Гульдар сначала курировала пошив толстовок, потом научилась находить благотворителей. К тому же по основной работе, связанной с агрономией, у нее был опыт проведения выставок, и она начала отвечать и за это направление в движении. А через год, когда Анна по семейным обстоятельствам отошла от добровольчества, стала одним из кураторов движения в Башкирии.

— Мы, конечно, на тот момент понимали, что надо нашим ребятам помогать. Но не знали, насколько это затянется. Думали: вот сейчас победим… Но прошло уже четыре года, и, если честно, сейчас это напоминает день сурка: с утра просыпаешься — сразу проверяешь рабочие чаты. На работе — все мысли о том, что где закупить и принести. После работы — сразу в штаб и до позднего вечера шьешь. Возвращаешься домой — и телефон еще долго из рук не выпускаешь — переписываешься с ребятами, делаешь заявки, общаешься в админских чатах, пишешь отчеты… — говорит Гульдар. — И тем не менее у нас есть свои радости: мы очень многое уже сделали — все в тысячных количествах измеряется.

Армия тепла

Сегодня уфимский «швейбат», как называют его волонтеры, насчитывает уже четыре отделения: три из них швейные и одно вязальное. В отделениях на улице Авроры и в Шмидтово занимаются раскройкой изделий. Девушки шьют для бойцов шапки, футболки, толстовки, нижнее белье, подсумки, «пятиточечники» (защитные коврики), в одном из отделений — тактические изделия: носилки, рюкзаки для РПГ и БПЛА, вяжут носки, варежки, игрушки-обереги. Одновременно собирают гуманитарную помощь для фронта и госпиталей.

В присоединившихся к ним Детской школе искусств «Атмосфера» плетут маскировочные сети и шьют, в башкирской гимназии № 140 имени Зайнаб Биишевой также изготавливают сети и окопные свечи. На Республиканской станции переливания крови занимаются сетями, заготовками для свечей и шьют простыни. К делу присоединились профильные институты и колледжи, где есть швейное оборудование. А салаватское ателье «Серебряная нить» уже несколько лет каждую субботу занимается только волонтерским пошивом.

— Сегодня у нас трудятся около 350 человек, — замечает Гульдар. — Кто-то приходил и уходил по различным причинам, но основной костяк сформировался с самого начала.

Любовь в каждой строчке

Среди тех, кто активно участвует в движении с 2022 года, — Ирина Миклашевская.

— Когда началась специальная военная операция, я решила, что должна как-то помогать нашим ребятам, — рассказывает она. — Увидела во ВКонтакте движение «Шьем для Наших», написала знакомой, и она посоветовала обратиться сюда.

Пришла и осталась. Сначала кроила и шила, сегодня также курирую всю работу в нашем цеху.

Ирина Васильевна в штабе — шесть дней в неделю с утра и до самого вечера. Она своим примером показывает, что нельзя терять надежду на благополучный исход спецоперации. Пока требуется наша помощь бойцам, нужно делать все возможное и невозможное для победы.

Для Ирины Миклашевской — это во многом дело глубоко личное. В спецоперации в составе отряда спецназа «Ахмат» воевал ее сын Артем. Кстати, он и его сослуживцы по достоинству оценили вещи, сшитые руками его матери и ее коллег. «Такого качества, как вы шьете, нигде нет», — писал он с фронта, хотя поначалу отказывался, мол, все у нас есть.

У Артема в прошлом году закончился контракт, и он вернулся домой — от переживаний за него у Ирины Васильевны развилось тяжелое заболевание, и командир настоял на том, чтобы парень уехал домой заботиться о матери. Но на фронте остались его друзья, которых он навещает с гуманитарными грузами. А собирать их помогает его мама вместе с большим коллективом уфимского движения.

— Мы в каждую вещь вкладываем тепло, любовь и надежду, чтобы ребята скорее вернулись домой живыми, — добавляет она.

Сшить толстовку за восемь минут

Гульсина Сабирова, бухгалтер на основной работе, раньше собирала посылки для бойцов своими силами. А когда два года назад узнала о движении «Шьем и вяжем», пришла сюда. Шить она умела и раньше — когда-то была учителем труда в школе, но в добровольческом цеху, глядя на других мастериц, научилась работать быстро и не теряя в качестве.

— Самый частый сегодня запрос от бойцов — толстовки и шапки, — рассказала она. — Работа есть постоянно, иногда не хватает рабочих рук, поэтому чем быстрее шьешь, тем лучше. Раньше одну толстовку с готовым кроем я шила за 20 минут, сегодня — мой личный рекорд — за восемь. Так что за день спокойно отшиваю около 20 изделий. У нас очень хорошие машинки, с высокой скоростью. Иногда приходят волонтеры, которые вовсе шить не умеют, но мы всему можем научить.

Гульсина Фаритовна успевает заниматься волонтерством не только в Уфе, но и в деревне Байкибашево Караидельского района. В местном клубе вместе с бабушками она шьет носки из флиса, подушки-«косточки» для госпиталей, валики. А из остатков ткани для толстовок плетет теплые коврики. И тоже отправляет с гуманитарными грузами на фронт.

Победим только вместе

Дания Хайрулловна Тякмина уже на пенсии, но тоже не смогла пройти мимо общего важного дела.

— Ой, у меня самая маленькая работа. Принимаю вещи для госпиталей и жителей Красного Луча, сортирую, упаковываю, порядок навожу. Это то, что люди нам приносят, — говорит она. — Зимой побольше работаю, летом из-за сада поменьше получается. Еще немного денег с пенсии перевожу — свои ветеранские.

Но без такой «маленькой» работы встало бы все дело!

А Эльмира Гимаева — наша бывшая коллега. Четыре года назад пришла в цех, чтобы написать о волонтерах статью и заинтересовалась. Шить она уже умела. В итоге начала потихоньку помогать за машинкой, подключила родителей, а потом, укрепив профессиональные навыки, и вовсе ушла из журналистики в швейную мастерскую.

— Однажды в детстве я прочитала в газете статью про волонтеров и решила, что тоже буду этим заниматься. Так и получилось, — улыбается Эльмира. — А вообще, я думаю, это качество каждой женщины — проявлять свою любовь, помогать людям. В добровольчестве оно ярче всего раскрывается. Тем более время такое, когда действительно помогать нужно. Недаром же «я побежду» не говорят. Мы победим. Победа — это совместное усилие не только наших ребят-бойцов, но и женщин надежного тыла.

Медвежонок в тельняшке

Пока мы разговариваем с мастерицами, Гульдар Сибагатуллина отправляет посылки в соседнем отделении почты. Коробки у нее принимает почтальон Алина Исламова, которая тоже присоединилась к волонтерам.

— Когда мы отправляли гуманитарную помощь жителям Курска, как раз работала Алина. Посылок было много — штук по 20 за раз нескольким абонентам, и она поинтересовалась, куда и зачем. Я объяснила, показала видео из госпиталя, куда мы с мужем ездили, а она — в слезы: «Да вы что!..» Обменялись телефонами, и она начала к нам приходить. Шить сначала не умела, но мы научили, — рассказала куратор движения.

Галия Амуровна Ефремова трудится в вязальном цехе — вяжет носки, игрушки-амулеты для бойцов. Только шапочек под каски связала больше, чем для батальона солдат! А с февраля 2022 года, еще до участия в объединении мастериц, собирала посылки самостоятельно.

Казалось бы, носки, шапки, толстовки — на фронте вещи первой необходимости. Но зачем бойцам игрушки?

— Они им очень радуются! — поясняет Гульдар Сибагатуллина. — Вешают на рюкзаки, носят как амулеты, теплые весточки из дома, особенно если на них какой-нибудь шарфик с цветами башкирского флага. Вот я сейчас вам фотку покажу…

Смотрите, это боец с позывным «Квик», спецназовец. Он как-то раз зашел к нам в гости, а у меня игрушка — медвежонок в тельняшке и берете — вылитый он! Я ему вручаю, а он прямо расплылся в улыбке.

Братья и сёстры

За годы работы «швейбата» у бойцов из Башкирии и их однополчан появились собственные «сарафанные» каналы связи, по которым они просят сшить или связать те или иные изделия. Обращаются и через открытые группы в соцсетях. И волонтеры работают адресно по их заявкам. А отправляют вещи на фронт с гуманитарными грузами, которые отвозят другие добровольцы. Гульдар с мужем ездила с такой оказией и сама.

В отпусках бойцы заходят в гости, благодарят, приносят угощения, сувениры. Так тепло возвращается к мастерицам теплом — от сердца к сердцу. И становится понятно, ради чего все свои свободные вечера они шьют, вяжут, собирают и отправляют бесконечный поток посылок на запад…

— Мы с бойцами за четыре года уже стали братьями и сестрами, — говорит напоследок Гульдар Сибагатуллина. — То они присылают свои фотографии, то мы сами спрашиваем, как дела. Переживаем, если долго не отвечают, а потом увидишь, что сторис новый появился — и выдыхаешь: слава Богу, все нормально.

А утром мастерицы снова сядут за машинки. Потому что долг не отпускает.

ПОМОЩЬ В ЦИФРАХ

За четыре года волонтеры «Шьем и вяжем для Наших. Башкортостан» сшили и изготовили:

20 тысяч вязаных изделий

17 тысяч трусов

13 тысяч толстовок

10 тысяч шапок

10 тысяч «пятиточечников»

2 тысячи дождевиков

2 тысячи носилок

2 тысячи игрушек

2 тысячи шевронов

…и многое другое.

 

Альберт ЗАГИРОВ Гульдар Сибагатуллина (слева) — частый гость соседнего почтового отделения, где посылки у нее принимает Алина Исламова.Альберт ЗАГИРОВ Гульдар Сибагатуллина (слева) — частый гость соседнего почтового отделения, где посылки у нее принимает Алина Исламова.
Гульдар Сибагатуллина (слева) — частый гость соседнего почтового отделения, где посылки у нее принимает Алина Исламова.Фото:Альберт ЗАГИРОВ
Альберт ЗАГИРОВ Дания Хайрулловна Тякмина (слева) и Ирина Васильевна Миклашевская большими и малыми делами приближают победу.Альберт ЗАГИРОВ Дания Хайрулловна Тякмина (слева) и Ирина Васильевна Миклашевская большими и малыми делами приближают победу.
Дания Хайрулловна Тякмина (слева) и Ирина Васильевна Миклашевская большими и малыми делами приближают победу.Фото:Альберт ЗАГИРОВ
из личного архива Галия Амуровна Ефремова порадовала многих бойцов вязаными игрушками.из личного архива Галия Амуровна Ефремова порадовала многих бойцов вязаными игрушками.
Галия Амуровна Ефремова порадовала многих бойцов вязаными игрушками.Фото:из личного архива
Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru