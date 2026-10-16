От малька до деликатеса

Есть люди, для которых бизнес — это не только и не столько зарабатывание денег, а прежде всего возможность ежедневно и ежечасно покорять новую высоту. Ставить новые цели, доказывая в первую очередь себе — я сумею, я смогу. Предприниматель Владимир Григорьев — из их числа.

Новый день — новые цели

В 2014 году Григорьев уже считался одним из наиболее успешных предпринимателей запада Башкирии. Его строительно-монтажное предприятие в Октябрьском вышло на тот уровень, когда можно понемногу дистанцироваться от работы и начинать жить в свое удовольствие. А он, наблюдая за происходящими в мире процессами и все более жесткой санкционной политикой Запада, сделал вывод: совсем скоро многие зарубежные игроки покинут российский рынок, и на нем появится немало свободных ниш. А значит, самое время подумать еще об одном направлении деятельности.

— Первое, что пришло тогда на ум, — это производство продуктов питания. При этом хотелось создать что-то такое, чего еще ни у кого нет, — вспоминает он. — Подумали-подумали мы вместе с товарищем Семеном Усовым и решили: а давай займемся выращиванием сомов. В содержании эта рыба неприхотливая, вес набирает быстро, к тому же благодаря наработанным связям у нас просматривались перспективы ее реализации в нескольких городах республики.

Вплотную к осуществлению своей задумки бизнес-партнеры приступили в 2019 году. К тому времени они закрыли все кредиты, лизинговые договоры, и у них появилось собственное здание на краю Октябрьского — бывший склад «Башинформсвязи». Не откладывая дело в долгий ящик, заказали в Самаре специализированное оборудование, а затем отправились на профильную выставку по рыбоводству, которая проходила в Москве. Эта поездка полностью перевернула их дальнейшую жизнь.

— Хотели просто походить, присмотреться — и буквально залипли в секции, посвященной выращиванию осетров, — продолжает мой собеседник. — Часами слушали, как выращивали эту рыбу в нашей стране много лет назад, с какими сложностями сталкивались осетроводы при советской власти и какие перспективы открываются перед ними сегодня.

На обратном пути напарники сначала говорили о чем угодно, но только не об увиденном. А затем Григорьев озвучил то, что вертелось у обоих на языке: а может, все-таки не сомы, а осетры?

— На тот момент подрядчик уже завозил нам в пустующее здание бассейны, — продолжает Владимир Николаевич. — Когда сказали ему, что планы изменились, что мы будем заниматься осетровыми и теперь нам нужно обустраивать цеха для инкубации, выращивания и содержания малька, «сеголеток» и товарной рыбы, он только и смог, что ответить: «Так вам потребуется как минимум в два раза больше площадей».

В итоге в здании были возведены перекрытия, разделившие его на первый и второй этажи. Работы закончились 30 декабря 2021 года. А в мае 2022-го в установленные здесь бассейны завезли первые 700 тысяч оплодотворенных икринок.

Все они погибли, не прожив и недели.

Поможет искусственный интеллект

Несмотря на помощь приглашенных специалистов, ик-ринки погибли и во второй раз, и в третий… Лишь несколько месяцев спустя начинающие рыбоводы освоили нюансы разведения осетровых, которые, как выяснилось, крайне требовательны к температуре воды, ее чистоте, плотности посадки и так далее. Весной, через год — новая напасть: река Ик, где они только-только обустроили вторую площадку для содержания подращенных особей, превратилась в бурлящий неуправляемый поток. Большая часть молоди, которая находилась там в садках, погибла. Жители близлежащих деревень пояснили, что такое случается здесь раз в десять-двенадцать лет. Но легче от этого предпринимателям не стало.

— Несколько дней подряд, стоя по грудь в ледяной воде, мы спасали остатки молодняка. А когда все эти треволнения остались позади, перебрались на другую акваторию — Ермекеевское водохранилище. То есть сегодня мы выводим и подращиваем мальков в закрытом помещении, а туда их отправляем набирать товарный вес, — поясняет Григорьев.

По словам Владимира Николаевича, объем капиталовложений в новое для них направление деятельности давно превысил 100 миллионов рублей. При этом немалую часть оборудования они изготовили самостоятельно. А еще с нуля разработали компьютерную программу, которая позволяет контролировать весь производственный процесс: температуру воды, ее загрязненность, содержание кислорода… При необходимости умная автоматика сама вмешивается в ситуацию. К примеру, если упал уровень воды в бассейнах. Это здорово облегчило работу персонала и позволило свести к минимуму влияние человеческого фактора.

Недавно здесь пошли еще дальше — начали внедрять искусственный интеллект, позволяющий прогнозировать развитие событий. Сегодня он подскажет, сколько времени протянет забарахливший насос, завтра — когда придет пора рассадить набирающий вес молодняк при нынешних нормах кормления.

— Мы выращиваем рыбу в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), где вода не сбрасывается после использования, а многократно очищается, насыщается кислородом и возвращается обратно в бассейны, и просто обязаны делать акцент на высокую технологичность производства, — говорит Григорьев. — Причем на всех его этапах. Почему? Опять же поясню на примере. Мы крайне зависимы от бесперебойного электроснабжения. Поэтому у нас имеется как основная ЛЭП, так и резервная. Но в прошлом году я решил перестраховаться и установить здесь еще и генератор. И что вы думаете? Буквально на следующий день энергосбытовая организация отключает основную линию для проведения ремонта, спустя пару часов резервную линию обрывает самосвал, водитель которого забыл опустить кузов. И нас спасает только генератор.

С прицелом на экспорт

Сегодня на Николо-Владимирской осетровой ферме (название — дань уважения отцам предпринимателей) выращивают несколько пород осетра, стерляди, бестера (гибрид белуги и стерляди) и даже белугу, которая достигает половой зрелости к 18-19 годам. Рыбоводное хозяйство, которого пять лет назад попросту не существовало, сегодня известно на всю страну. Оно вошло в тройку лучших предприятий России в номинации «Сельское хозяйство» по итогам Всероссийской премии «Предприниматель года-2025», получило золотую медаль минсельхоза РФ, а вырабатываемая здесь черная икра вошла в «100 лучших товаров России».

— Весомую помощь нам оказывает правительство республики, — отмечает Владимир Григорьев. — В 2023 году мы получили на условиях софинансирования грант в размере 7,5 миллиона рублей на создание второй площадки (садкового хозяйства), в 2024-м — чуть более миллиона рублей субсидии на закуп кормов. А еще республиканские власти помогли решить вопрос с арендой береговой линии на территории водохранилища, за что мы им очень благодарны. Сколько ни ходили по самым разным инстанциям, в том числе федеральным, — безрезультатно. Ситуация изменилась лишь после того, как мы рассказали о проблеме на недавнем выездном заседании правительства республики. Должен сказать, что становление осетровой фермы — дело не быстрое. Все эти годы мы только вкладывались. И то, что сегодня понемногу выходим на самоокупаемость, — уже прогресс. Сейчас работаем над повышением объемов и снижением себестоимости производства. В частности, собираемся приобрести установку для изготовления кормов.

В планах предпринимателей — выйти на рынки не только нашей республики, но и всей России. Еще — войти в перечень экспортеров, чтобы продавать продукцию за границей. Свою заинтересованность в ней уже проявили некоторые страны ближнего зарубежья. Судя по тому, что недавно Григорьев и Усов сумели продать оплодотворенную икру в Астрахань, откуда она всегда поставлялась во все рыбоводческие хозяйства России, это для предприимчивых и неутомимых предпринимателей лишь вопрос времени.