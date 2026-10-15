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ЖКХ
15 Октября , 16:33

Ирина Голованова: Потерпите три-четыре дня — скоро всем будет тепло

Министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова объяснила причину роста числа жалоб на отсутствие тепла в квартирах.

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Ирина Голованова: Потерпите три-четыре дня — скоро всем будет теплоИрина Голованова: Потерпите три-четыре дня — скоро всем будет тепло
Ирина Голованова: Потерпите три-четыре дня — скоро всем будет тепло

Несмотря на теплую погоду на улице, количество звонков и письменных обращений к коммунальщикам не иссякает. Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова во время брифинга в ЦУРе прокомментировала большое количество жалоб.

По словам министра, причина в том, что еще не завершился двух-трехнедельный период настройки после пуска тепла.

«Жилищно-коммунальный комплекс, система отопления — очень сложный комплекс. Должна быть отрегулирована подача тепла в домах, где-то есть «завоздушенность», где-то — не нашли жителей верхних этажей и невозможно стравить воду. Требуется донастройка и она проводится», — пояснила министр.

Ирина Голованова добавила, что управляющие компании прилагают максимум усилий, чтобы жильцам было комфортно в домах. В ЦУРе назвали телефоны, по которым можно пожаловаться: + 7 (347) 277-09-11 и +7 (347) 218-19-19.

Фото: скриншот телетрансляции.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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