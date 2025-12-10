В Белорецке тепло пришло в квартиры

В Белорецке начали подачу тепла в многоквартирные дома и социальные объекты, которые с ночи 9 декабря находились без обогрева из-за коммунальной аварии.

К этому часу аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение подается потребителям, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Напомним, почти двое суток без тепла и горячей воды оставались более 70 домов и социальные объекты Белорецка. Аварийные службы работали с трех часов ночи 9 декабря.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Башкирии.