10 Декабря , 22:29

В Белорецке тепло пришло в квартиры

Ночь будет комфортной для заждавшихся тепла жителей башкирского города.

В Белорецке начали подачу тепла в многоквартирные дома и социальные объекты, которые с ночи 9 декабря находились без обогрева из-за коммунальной аварии.

К этому часу аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение подается потребителям, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Напомним, почти двое суток без тепла и горячей воды оставались более 70 домов и социальные объекты Белорецка. Аварийные службы работали с трех часов ночи 9 декабря.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Башкирии.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
