10 Декабря , 16:13

В Белорецке трубы стали наполнять горячим паром

Совсем немного остается потерпеть жителям башкирского города. Восстановление системы после крупной аварии достигло решающей фазы.

В Белорецке трубы стали наполнять горячим паром

Глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов сообщил, что к 15 часам пар наполнил трубы, он подан во все кварталы, запущены сетевые насосы.

В мэрии Белорецка сообщили, что управляющие компании в эти минуты открывают задвижки в домах, проводят стравливание воздуха из системы. После этого в батареи начнет постепенно поступать тепло.

«Как только система отопления выйдет на нормальный режим, мы возобновим и подачу горячей воды», — сообщили в администрации.

Напомним: в результате аварии без тепла и горячей воды остались более 70 домов и социальные объекты Белорецка. Аварийные службы работали с трех часов ночи 9 декабря.

Фото предоставлено пресс-службой республиканской прокуратуры.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
