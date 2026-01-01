Как рождается сказка

Десятый год подряд ледовый городок в Туймазах строит бригада индивидуального предпринимателя Евгения Зиманова. За эти годы его команда до мелочей изучила процесс изготовления строительного материала — ледяных кубов, из которых с поразительной скоростью и старанием возводит башни, самые разные фигуры, лабиринты и внешние контуры сказочного городка протяженностью в несколько сот метров.

— Как только столбик термометра падает ниже десяти градусов, ежедневно выезжаем на близлежащую реку Усень замерять толщину льда. Когда она достигает нужных параметров, принимаемся за работу, — рассказывает Зиманов. — В последние годы погода непредсказуема и постоянно держит нас в тонусе. Приходится работать в жестком темпе, чтобы всего за несколько дней напилить около 500 кубометров природного стройматериала.

Ледяные кубы размером 40 на 60 сантиметров строители укладывают на поддоны. Заполнят один (его вес, как правило, около 1,2 тонны. — Авт.) — принимаются за следующий. За годы работы члены бригады модернизировали практически все свое оборудование. Как результат, если прежде им удавалось заготовить за день 15-20 кубометров льда, то сейчас и 100 кубометров не предел!

— Мы постарались максимально усовершенствовать производственный процесс, — продолжает Зиманов. — К бензопилам, которыми режем ледяное поле вначале вдоль, а потом поперек, приделали станины. И если раньше доставали готовый ледяной куб из полыньи багром — а это большой риск свалиться в воду и поморжевать против своего желания, то сейчас делаем это с помощью транспортера. Это целиком и полностью разработка моего брата Николая, он своего рода технический директор нашей небольшой компании.

По ходу дела члены бригады узнают много нового для себя. К примеру, научились… регулировать скорость замерзания льда. Несколько лет назад уличная температура никак не падала до нужного им уровня. От нечего делать члены бригады начали расчищать поверхность льда на речной старице от снежных наметов. Мол, когда придет время, работы у нас будет меньше. Как выяснилось, делали это не напрасно. Через несколько дней там, где лежал снег, толщина льда не превышала 15 сантиметров. Зато на расчищенной территории она достигала 19-20 сантиметров.

— За годы работы мы многому научились и стали лучше понимать природу, — поясняет мой собеседник. — К примеру, если уличная температура резко падает, вода быстро замерзает, и лед становится мутным. А значит, визуально менее эффектным. Еще неприятнее, когда мы завершаем заготовку материала, и вдруг наступает оттепель. Кромка «кирпичей» начинает течь и становится малопригодной для строительных работ. Поэтому в таких случаях часть ледяных блоков выбраковывается.

В бригаде Зиманова сегодня трудятся полтора десятка человек. Работают они по 12 часов в день, как стемнеет — используют переносное освещение, лишь бы уложиться в срок. И не уходят с речной старицы, пока не выполнят дневной план.

Благо дом родственников бригадира находится неподалеку. Здесь их и накормят, и чаю горячего нальют. Здесь же работники бригады сушат в бане промокшую за день одежду и обувь.

Как только заканчивается этот этап работы, бригада перебирается в городской парк. И под присмотром шустрой детворы, которая не отходит от мастеров, строит ледяные фигуры, горки, лабиринты, ограждение… На протяжении почти двух месяцев ледяной городок становится местом притяжения для тысяч юных и не очень юных туймазинцев. А когда приходит время его разбирать, особо никто не печалится — значит, скоро весна…