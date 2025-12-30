Рождённая в год Лошади

Наталья Логинова, волонтер конного клуба «Эскада» в Белебее, задумывается над нашим вопросом. Действительно: что ее держит здесь уже много лет? Денег она за свои старания не получает; наоборот, вкладывает собственные. К тому же страсть к лошадям отнимает массу сил и свободного времени. «Я родилась в год Лошади, — наконец говорит она. — В этом, скорее всего, и кроется моя любовь к грациозным животным».

Что такое ипповенция?

Впрочем, есть и другие причины, по которым Наталья ежедневно приходит к своим любимчикам, а заодно руководит еще рядом волонтеров.

— Моя профессия — врач-дефектолог, — говорит Наталья. — Задача — диагностировать, корректировать и профилактировать нарушения в психическом и физическом развитии, обучении, адаптации к жизни в социуме у детей и взрослых. Раньше я скептически относилась к тому, что рассказывали про лошадей: мол, те помогают встать на ноги дэцэпэшникам, снять нервное напряжение. Не верила, пока не убедилась в том, что это правда.

Волонтер рассказывает нам, что есть целое направление в лечении ряда заболеваний, которое называется ипповенцией. Это такой особый метод взаимодействия человека с лошадью, в процессе которого достигается психотерапевтический эффект или происходит развитие отдельных способностей и практических навыков человека, приводящих к развитию личности в целом. Сам термин был предложен Хансом-Йюрганом Барайссом в Германии в рамках модели «терапевтическое взаимодействие человек-лошадь» еще в 90-х годах прошлого века. И с тех пор прочно закрепился как метод лечения некоторых болезней.

— Есть просто общение с лошадью, а у нас маленькие детки приходили как раз на занятия ипповенцией, — подчеркивает Логинова. — И мы даже ставили этажерку, чтобы ребенок мог дотянуться до гривы, просто расчесывал лошадь. Он гладил ее щеткой, расчесывал, девчонки заплетали косички или просто перебирали волосики. У меня много различных штучек, которые дети цепляют на гриву — всякие заколочки, бантики. Им это доставляет такое удовольствие!

Наталья рассказывает, что после процедур общалась с родителями, интересовалась: есть ли улучшение состояния ребенка?

— Многие говорят: да, ребенок стал спокойнее. Те, кто ходит регулярно, стали спать лучше, — отмечает врач. — Девочка пятилетняя ходила ко мне с ДЦП, она самостоятельно не передвигалась. Родители возили ее на массаж, не только на лошадях занимались. И да, после всего комплекса терапии ребенок начал хотя бы стоять на ногах уверенно. Есть этому и научное объяснение: температура тела лошади в норме 38,8 градуса. Когда на нее садится девушка, у которой тяжелая форма ДЦП, через 40 минут занятий она уже может управлять ногами. За счет этого тепла мышцы у нее расслабляются, спастика уходит, и она может свободно развести ноги и сесть.

Наталья рассказывает о занятиях ипповенцией в прошедшем времени, потому что условия в конном клубе сегодня не в полной мере отвечают требованиям безопасности содержания лошадей. Сейчас он находится практически в центре Белебея.

Да, здесь отличные условия для содержания животных, но совсем нет места для выгула лошадей, общения людей с ними. Общения в полной безо-пасности, имеется в виду.

— Всегда говорю: лошадь не только доброе и красивое животное, но еще и объект повышенного внимания, потому что, в общем-то, достаточно опасное, — говорит Наталья Логинова. — Поэтому мы во главу угла всегда ставим стандарты безопасности. Наш руководитель, хозяин клуба Рустам Борисович Гафуров, который в самое трудное время взвалил на себя бремя содержания хозяйства, не получая взамен никаких преференций, наметил строительство новой конюшни за пределами города, в Алексеевке. Там уже фундамент залили. Надеемся, что наш клуб в новых условиях будет развиваться более динамично.

Как всё начиналось

В Белебее детско-юношеская конноспортивная школа была организована по указу первого президента республики Муртазы Рахимова в начале двухтысячных годов. Тогда по всему региону активно развивали конный спорт. В Белебее эту школу основали при детском доме. На его территории построили конюшню, полностью отвечающую всем стандартам.

— Этот проект оказался очень удачным, — говорит Наталья Логинова. — Все построено очень правильно, и денники здесь соответствуют как раз-таки размерам лошадей. Здесь были профессиональные тренеры, лошади были подобраны под каждую дисциплину, которых было много: и троеборье, и скачки, и выездка, и конкур. Спортсмены ездили по всей России, и в основном это были воспитанники детского дома. Но когда Муртаза Губайдуллович ушел с поста, к сожалению, проект прикрыли. Насколько я знаю, в Башкирии именно детско-юношеский конный спорт остался буквально в двух районах. И школам помогают их же выпускники.

В Белебее тоже нашелся меценат Рустам Гафуров, который не позволил развалиться здесь этому виду спорта и, как теперь понимаем, целому направлению лечения заболеваний. А ведь дело это, скажем прямо, весьма затратное.

Легко ли быть коневладельцем?

Мы поговорили еще с одним местным волонтером — Дариной Хазеевой, учащейся колледжа, которая ходит в клуб с самого детства. Видя искреннюю любовь дочери к лошадям, родители подарили ей жеребенка.

— Тогда нам достались два жеребенка, — вспоминает Логинова, — мы их спасли от забоя на мясо. Поехали посмотреть жеребенка тяжеловоза, а там еще другие бегали. Я спросила: куда их? А мне отвечают: на котлеты.

— Ночь думали, и в итоге родители купили мне жеребенка, — вступает в беседу Дарина. — Я его полностью «заездила», ему уже четыре года, и он знает, что хозяйка — это я.

По словам Дарины, в год на содержание лошади ее родители тратят около 200 тысяч рублей. В конном клубе «Эскада» таких лошадей 16. Так что можно представить, в какую сумму обходится хозяину и волонтерам счастье общения с любимцами.

— Фураж, опилки, ветеринарное обслуживание — это полностью лежит на мне и на клубе, — говорит Наталья Логинова. — Что-то мы зарабатываем фотосессиями, занятиями различными, катаниями, мероприятиями занимаемся. У нас основное направление сейчас — развивающая верховая езда для детей и взрослых. Есть и спортивное направление: наши лошади участвуют в скачках. В основном на сабантуях по районам. Участвовали в проекте «Терра Башкирия», наш жеребец даже однажды второе место занял.

Дедушка и Гусь

Следует сказать, что в «Эскаде» довольно разношерстные питомцы: есть здесь и пони, и английская верховая, орловские рысаки, башкирская порода и другие.

— А это чистокровный американский рысак дедушка Депс, — показывает нам одного из «постояльцев» Наталья. — Он дедушка, потому что ему уже 23-й год идет. Для лошади это много. Сейчас у дедушки Депса проблемы с зубами, он даже сено прожевать толком не может, поэтому мы ему кашу завариваем.

Наталья то и дело окликает одну из лошадей: «Зая моя, Гусь, иди ко мне». Не совсем поняв, почему Зая, почему Гусь, обратились к Наталье за разъяснениями.

— Гусь — потому что Госпожа Удача, кличка такая, сократила просто, — объясняет она. — А Зая — потому что счастье мое, радость.

Наталья Логинова рассказывает, что с Госпожой Удачей произошла мистическая история.

— Когда Госпожа родилась, то была очень слабеньким жеребенком, никак не могла встать на ноги, — вспоминает она. — Нынешний настоятель мечети Эльдар-хазрат читал аяты возле нее, чтобы излечить. И представляете, жеребенок встал на ноги! Мало того, посмотрите, какой у нее полумесяц на лбу проявился! Вот такая вот интересная история.

Наталья за восемь лет сотрудничества с конным клубом обросла своими лошадьми.

— У меня здесь две с половиной своей лошади стоит, — шутит она. — С половиной — потому что некоторые из них без нашего ухода не выживут. Они дают исцеление, но и без нас им не жить — взаимосвязь тесная.

— Баба я вредная, дошла даже до московских ветеринаров, чтобы некоторых питомцев спасти, — говорит Наталья. — А так по каким-либо вопросам, по состоянию здоровья, кормлению лошадей мы в основном с уфимскими ветеринарами с «Акбузата» тесную связь держим.

Она признается, что лошадьми заинтересовалась совершенно случайно.

— В 2017 году привела сюда племянниц, увидев в газете объявление, что у нас в городе катают на лошадях. Привела их, а осталась сама, — улыбается Наталья. — Вообще, всю жизнь с ними: где есть лошадь — там я.

Откуда берутся волонтёры

Есть разные виды волонтерства: одни плетут сети для фронта, другие стоят на форумах с табличками, указывающими, где какие проходят заседания. В Белебее волонтеры возрождают конный спорт.

— К нам приходит очень много экскурсий, начиная с детского сада и заканчивая филиалом самарской госакадемии, гуманитарно-техническим колледжем, — объясняет лидер волонтерского движения в клубе «Эскада» Наталья Логинова. — Приходят на экскурсии, некоторые, заинтересовавшись, потом появляются вновь. И после естественного отсева остаются самые преданные.

Вера Лукоянова в клуб пришла двенадцатилетней девочкой, ныне она уже кандидат в мастера спорта.

— Вера работает с Дашкой, — поясняет Наталья Логинова. — Я не могу с этой лошадью работать, она, наверное, единственная в конюшне, с которой у меня не сложились контакты. Да и вообще, Дашка на любого человека может кинуться, а Вера подходит к ней спокойно, надевает недоуздок, попону. Только ее одну лошадь и слушается. И главное, никак дрессуре не поддается — на агрессию отвечает еще большей агрессией.

Алекса Антонова — младшая из встретившихся нам в тот день в клубе волонтеров. Она учится в 11-м классе. А пришла в конюшню, когда была еще пятиклассницей. «Люблю их, — отвечает она на наш вопрос. — Они самые умные, даже умнее собак».

— Надеемся, этот год станет для нас, для клуба счастливым, — говорят девочки о своих ожиданиях от наступающего года. — Может, все-таки переедем в другую конюшню? Тут вроде все хорошо, но нет выгула. А лошади для счастья что надо?

Поле просторное. В год Лошади должна сбыться их мечта. И наша тоже.