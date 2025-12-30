-8 °С
Рождённая в год Лошади

Белебеевские волонтёры сохранили традиции конного спорта

Ринат РАЗАПОВ Волонтёры клуба «Эскада» надеются, что новый год принесёт новые возможности.
Волонтёры клуба «Эскада» надеются, что новый год принесёт новые возможности. Фото: Ринат РАЗАПОВ

Наталья Логинова, волонтер конного клуба «Эскада» в Белебее, задумывается над нашим вопросом. Действительно: что ее держит здесь уже много лет? Денег она за свои старания не получает; наоборот, вкладывает собственные. К тому же страсть к лошадям отнимает массу сил и свободного времени. «Я родилась в год Лошади, — наконец говорит она. — В этом, скорее всего, и кроется моя любовь к грациозным животным».

Что такое ипповенция?

Впрочем, есть и другие причины, по которым Наталья ежедневно приходит к своим любимчикам, а заодно руководит еще рядом волонтеров.

— Моя профессия — врач-дефектолог, — говорит Наталья. — Задача — диагностировать, корректировать и профилактировать нарушения в психическом и физическом развитии, обучении, адаптации к жизни в социуме у детей и взрослых. Раньше я скептически относилась к тому, что рассказывали про лошадей: мол, те помогают встать на ноги дэцэпэшникам, снять нервное напряжение. Не верила, пока не убедилась в том, что это правда.

Волонтер рассказывает нам, что есть целое направление в лечении ряда заболеваний, которое называется ипповенцией. Это такой особый метод взаимодействия человека с лошадью, в процессе которого достигается психотерапевтический эффект или происходит развитие отдельных способностей и практических навыков человека, приводящих к развитию личности в целом. Сам термин был предложен Хансом-Йюрганом Барайссом в Германии в рамках модели «терапевтическое взаимодействие человек-лошадь» еще в 90-х годах прошлого века. И с тех пор прочно закрепился как метод лечения некоторых болезней.

— Есть просто общение с лошадью, а у нас маленькие детки приходили как раз на занятия ипповенцией, — подчеркивает Логинова. — И мы даже ставили этажерку, чтобы ребенок мог дотянуться до гривы, просто расчесывал лошадь. Он гладил ее щеткой, расчесывал, девчонки заплетали косички или просто перебирали волосики. У меня много различных штучек, которые дети цепляют на гриву — всякие заколочки, бантики. Им это доставляет такое удовольствие!

Наталья рассказывает, что после процедур общалась с родителями, интересовалась: есть ли улучшение состояния ребенка?

— Многие говорят: да, ребенок стал спокойнее. Те, кто ходит регулярно, стали спать лучше, — отмечает врач. — Девочка пятилетняя ходила ко мне с ДЦП, она самостоятельно не передвигалась. Родители возили ее на массаж, не только на лошадях занимались. И да, после всего комплекса терапии ребенок начал хотя бы стоять на ногах уверенно. Есть этому и научное объяснение: температура тела лошади в норме 38,8 градуса. Когда на нее садится девушка, у которой тяжелая форма ДЦП, через 40 минут занятий она уже может управлять ногами. За счет этого тепла мышцы у нее расслабляются, спастика уходит, и она может свободно развести ноги и сесть.

Наталья рассказывает о занятиях ипповенцией в прошедшем времени, потому что условия в конном клубе сегодня не в полной мере отвечают требованиям безопасности содержания лошадей. Сейчас он находится практически в центре Белебея.

Да, здесь отличные условия для содержания животных, но совсем нет места для выгула лошадей, общения людей с ними. Общения в полной безо-пасности, имеется в виду.

— Всегда говорю: лошадь не только доброе и красивое животное, но еще и объект повышенного внимания, потому что, в общем-то, достаточно опасное, — говорит Наталья Логинова. — Поэтому мы во главу угла всегда ставим стандарты безопасности. Наш руководитель, хозяин клуба Рустам Борисович Гафуров, который в самое трудное время взвалил на себя бремя содержания хозяйства, не получая взамен никаких преференций, наметил строительство новой конюшни за пределами города, в Алексеевке. Там уже фундамент залили. Надеемся, что наш клуб в новых условиях будет развиваться более динамично.

Как всё начиналось

В Белебее детско-юношеская конноспортивная школа была организована по указу первого президента республики Муртазы Рахимова в начале двухтысячных годов. Тогда по всему региону активно развивали конный спорт. В Белебее эту школу основали при детском доме. На его территории построили конюшню, полностью отвечающую всем стандартам.

— Этот проект оказался очень удачным, — говорит Наталья Логинова. — Все построено очень правильно, и денники здесь соответствуют как раз-таки размерам лошадей. Здесь были профессиональные тренеры, лошади были подобраны под каждую дисциплину, которых было много: и троеборье, и скачки, и выездка, и конкур. Спортсмены ездили по всей России, и в основном это были воспитанники детского дома. Но когда Муртаза Губайдуллович ушел с поста, к сожалению, проект прикрыли. Насколько я знаю, в Башкирии именно детско-юношеский конный спорт остался буквально в двух районах. И школам помогают их же выпускники.

В Белебее тоже нашелся меценат Рустам Гафуров, который не позволил развалиться здесь этому виду спорта и, как теперь понимаем, целому направлению лечения заболеваний. А ведь дело это, скажем прямо, весьма затратное.

Легко ли быть коневладельцем?

Мы поговорили еще с одним местным волонтером — Дариной Хазеевой, учащейся колледжа, которая ходит в клуб с самого детства. Видя искреннюю любовь дочери к лошадям, родители подарили ей жеребенка.

— Тогда нам достались два жеребенка, — вспоминает Логинова, — мы их спасли от забоя на мясо. Поехали посмотреть жеребенка тяжеловоза, а там еще другие бегали. Я спросила: куда их? А мне отвечают: на котлеты.

— Ночь думали, и в итоге родители купили мне жеребенка, — вступает в беседу Дарина. — Я его полностью «заездила», ему уже четыре года, и он знает, что хозяйка — это я.

По словам Дарины, в год на содержание лошади ее родители тратят около 200 тысяч рублей. В конном клубе «Эскада» таких лошадей 16. Так что можно представить, в какую сумму обходится хозяину и волонтерам счастье общения с любимцами.

— Фураж, опилки, ветеринарное обслуживание — это полностью лежит на мне и на клубе, — говорит Наталья Логинова. — Что-то мы зарабатываем фотосессиями, занятиями различными, катаниями, мероприятиями занимаемся. У нас основное направление сейчас — развивающая верховая езда для детей и взрослых. Есть и спортивное направление: наши лошади участвуют в скачках. В основном на сабантуях по районам. Участвовали в проекте «Терра Башкирия», наш жеребец даже однажды второе место занял.

Дедушка и Гусь

Следует сказать, что в «Эскаде» довольно разношерстные питомцы: есть здесь и пони, и английская верховая, орловские рысаки, башкирская порода и другие.

— А это чистокровный американский рысак дедушка Депс, — показывает нам одного из «постояльцев» Наталья. — Он дедушка, потому что ему уже 23-й год идет. Для лошади это много. Сейчас у дедушки Депса проблемы с зубами, он даже сено прожевать толком не может, поэтому мы ему кашу завариваем.

Наталья то и дело окликает одну из лошадей: «Зая моя, Гусь, иди ко мне». Не совсем поняв, почему Зая, почему Гусь, обратились к Наталье за разъяснениями.

— Гусь — потому что Госпожа Удача, кличка такая, сократила просто, — объясняет она. — А Зая — потому что счастье мое, радость.

Наталья Логинова рассказывает, что с Госпожой Удачей произошла мистическая история.

— Когда Госпожа родилась, то была очень слабеньким жеребенком, никак не могла встать на ноги, — вспоминает она. — Нынешний настоятель мечети Эльдар-хазрат читал аяты возле нее, чтобы излечить. И представляете, жеребенок встал на ноги! Мало того, посмотрите, какой у нее полумесяц на лбу проявился! Вот такая вот интересная история.

Наталья за восемь лет сотрудничества с конным клубом обросла своими лошадьми.

— У меня здесь две с половиной своей лошади стоит, — шутит она. — С половиной — потому что некоторые из них без нашего ухода не выживут. Они дают исцеление, но и без нас им не жить — взаимосвязь тесная.

— Баба я вредная, дошла даже до московских ветеринаров, чтобы некоторых питомцев спасти, — говорит Наталья. — А так по каким-либо вопросам, по состоянию здоровья, кормлению лошадей мы в основном с уфимскими ветеринарами с «Акбузата» тесную связь держим.

Она признается, что лошадьми заинтересовалась совершенно случайно.

— В 2017 году привела сюда племянниц, увидев в газете объявление, что у нас в городе катают на лошадях. Привела их, а осталась сама, — улыбается Наталья. — Вообще, всю жизнь с ними: где есть лошадь — там я.

Откуда берутся волонтёры

Есть разные виды волонтерства: одни плетут сети для фронта, другие стоят на форумах с табличками, указывающими, где какие проходят заседания. В Белебее волонтеры возрождают конный спорт.

— К нам приходит очень много экскурсий, начиная с детского сада и заканчивая филиалом самарской госакадемии, гуманитарно-техническим колледжем, — объясняет лидер волонтерского движения в клубе «Эскада» Наталья Логинова. — Приходят на экскурсии, некоторые, заинтересовавшись, потом появляются вновь. И после естественного отсева остаются самые преданные.

Вера Лукоянова в клуб пришла двенадцатилетней девочкой, ныне она уже кандидат в мастера спорта.

— Вера работает с Дашкой, — поясняет Наталья Логинова. — Я не могу с этой лошадью работать, она, наверное, единственная в конюшне, с которой у меня не сложились контакты. Да и вообще, Дашка на любого человека может кинуться, а Вера подходит к ней спокойно, надевает недоуздок, попону. Только ее одну лошадь и слушается. И главное, никак дрессуре не поддается — на агрессию отвечает еще большей агрессией.

Алекса Антонова — младшая из встретившихся нам в тот день в клубе волонтеров. Она учится в 11-м классе. А пришла в конюшню, когда была еще пятиклассницей. «Люблю их, — отвечает она на наш вопрос. — Они самые умные, даже умнее собак».

— Надеемся, этот год станет для нас, для клуба счастливым, — говорят девочки о своих ожиданиях от наступающего года. — Может, все-таки переедем в другую конюшню? Тут вроде все хорошо, но нет выгула. А лошади для счастья что надо?

Поле просторное. В год Лошади должна сбыться их мечта. И наша тоже.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
