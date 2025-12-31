Саврасые, гнедые, удалые

На днях мне посчастливилось побывать в Башкирском государственном аграрном университете, точнее, на его коллекционном дворе, где весьма уютно разместилась разная деревенская живность: коровы, овцы, кролики, всякая птица. И конечно, лошади.

Роль экскурсовода с удовольствием взял на себя доцент кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных, заведующий научным отделом НИИ по изучению лошадей башкирской породы, кандидат сельскохозяйственных наук Камил Фархутдинов.

— Знакомьтесь, это Роза, ей нынче исполнилось 15 лет, — открыл он калитку в стойло гнедо-саврасой кобылицы, за которой застенчиво прятался от гостей жеребенок, родившийся в этом году.

По соседству квартирует рыже-саврасая кобылица Майя, ей четыре года. Камил Динарович погладил Розу по лбу, щекам, в ответ она положила голову на плечо ученого. Лошадь хорошо различает не только голос, но и интонацию: если ругать коня, то у него учащается пульс. Как пишет в своей книге известный ученый Ираида Ахатова, лошадь видит совсем не так, как человек: «Она близорука и плохо видит дальше 0,5 км, поэтому пуглива. Но сектор обзора шире: не поворачивая головы, видит на 360 градусов, различает цвета и очертания мельчайших предметов даже ночью, поэтому легко находит дорогу и пасется в ночное время. Обоняние очень острое и может состязаться с обонянием собаки: по запаху находит своего жеребенка, свою сбрую, сортирует корм. Вкус у лошадей гораздо тоньше, чем у других животных: не едят многих трав, отделяют в кормушке овес от семян сорняков, не пьют из грязной посуды или зараженную воду. Есть старинный русский обычай — купать новорожденного ребенка в воде, из которой отпил конь».

Поскольку лошадь с большим недоверием относится ко всему незнакомому, я не стал проявлять знаки внимания к Розе, хотя хотелось погладить ее изящную морду. За коллекционным двором ухаживают студенты — есть расписанный наперед график. Кормят, наблюдают за состоянием здоровья. В покое пульс у лошади — 30-35 ударов в минуту, но на скачках доходит до 120-160, а температура подскакивает с обычных 37,8 градуса до 42. Но самый феноменальный показатель — во время скачек сердце лошади прогоняет в минуту 150-200 литров крови!

Работы над проектом «Геном башкирской породы лошадей» начались несколько лет назад и велись вначале на одном энтузиазме. В этом году на Международном фестивале башкирской лошади глава республики Радий Хабиров дал официальный старт этому проекту. Из бюджета был выделен миллион рублей, что позволило вывести исследовательские работы на иной уровень.

— Провели анализ более семи тысяч голов из племенного стада, на первом этапе отобрали из них десять жеребцов по качеству потомства, с достоверным происхождением, — рассказывает Камил Динарович, окрыленный поддержкой со стороны государства. — Совместно с сотрудниками Института биохимии и генетики Уфимского отделения РАН взяли у них кровь и выделили ДНК. Чтобы прочитать ДНК, нужны специальные реагенты, это дорогой процесс. Комплексное изучение генома позволит ускорить селекцию по задаткам особей и быстрее улучшить породу башкирской лошади, что даст возможность повысить ее продуктивность и в молочном, и мясном направлении.

Башкирская лошадь относится к аборигенному типу, то есть местному. На протяжении нескольких тысячелетий она формировалась, крепла и улучшала свои качества в условиях табунного коневодства: круглый год паслась на открытом воздухе, самостоятельно добывала пропитание. В этих суровых условиях табунная лошадь ежегодно жеребится, при доении дает 3 — 8 кг молока в день, тянет груз, превышающий ее собственную массу в два-три раза. У жеребцов прекрасно выражены косячные признаки. По этому поводу Ираида Ахатова поведала в своей книге об интересном факте, имевшем место на Уфимском конезаводе № 119. Жеребец Майдан отгонял свой косяк после дойки на расстояние в километр, за 10-15 минут до очередной дойки работница фермы подавала голос: «На дойку!», и Майдан собирал косяк и пригонял его на место, уклоняющихся от дойки кобыл ставил в очередь, кусая их за холку.

Почему так важно изучение генома башкирской породы лошади? К нашему аборигену за его силу, выносливость и неутомимость всегда проявляли внимание военные, мечтали укрупнить в размерах. С этой целью скрещивали «башкирку» с заводскими породами верхового, упряжного и тяжеловозного направлений. Но вскоре стало очевидным, что потомство скрещенных лошадей через одно-два поколения утрачивало способность тебеневать, стали распространяться легочные и другие заболевания. Ухудшились молочные качества. Эти неудачи, пишет Ираида Ахатова, заставили вновь вернуться к разведению чистопородной башкирской лошади.

А на чем зиждятся мифы о летающих конях? Древнегреческий Пегас, башкирские тулпары, грузинский Мерани, Конек-горбунок — для таких фантастических образов должны быть основания. Они есть, убежден Камил Фархутдинов.

— Скорость лошади зависит от того, сколько секунд уходит у нее на один шаг, — поясняет он и делает шаг, показывая, как надо измерять. — На быстром аллюре лошадь преодолевает по воздуху за один шаг пять-шесть метров, то есть три-четыре размера своего тела — так появляется ощущение полета.

Работа над проектом генома «башкирки» неожиданно вывела сотрудников на совершенно новое направление: ученые стали инициаторами производства познавательных мультфильмов для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Сценарий написал Камил Фархутдинов. Главные герои — мальчик Салават, девочка Айгуль и их верный конь Булат. Всего создано восемь серий. Про кумыс, про лошадиную силу как единицу измерения, про тебеневку. Все серии познавательные, так что надо смотреть. Может, даже с них начать новогодний вечер.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ/

Если в Первую мировую войну в русской армии численность лошадей достигала 1 млн 350 тысяч, то в Великую Отечественную, как писал маршал Семен Буденный, одновременно использовалось около 3 млн коней. Подсчитано, что в войне с фашистской Германией погибли 8 млн лошадей.

Ахалтекинские лошади хорошо зарекомендовали себя в конном спорте. Это подтвердил и участник легендарного пробега (1935 г.) Ашхабад — Москва серый жеребец Араб, которого оставили в Москве в спортивном клубе. В 1945 году маршал Георгий Жуков принимал на нем Парад Победы на Красной площади. Затем Араба передали на конный завод для племенной работы. Его сын Абсент превзошел славу отца: стал семикратным чемпионом СССР по выездке, завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Риме, а на Олимпиаде в Мехико был признан лучшей спортивной лошадью мира.

Когда в конце 1941 года была проложена ледовая «Дорога жизни» через южную часть Ладожского озера, первыми по ней прошли лошади. Еще тонкий лед мог выдержать только груженые подводы. 20 декабря через озеро отправились в Ленинград 160 подвод, на каждой из которых было 300 кг груза. Это стало большим событием в жизни города. Машины-полуторки смогли пройти по льду лишь 27 декабря.

Из книги профессора БГАУ Ивана Заянчковского «Твоя родословная, Акбузат».

В 1941 году председатель колхоза деревни Кустугулово Кармаскалинского района Сагман Хасанов решил уйти на фронт добровольцем. Но ему поставили условие: вначале провести уборку урожая. Осенью он поступил в распоряжение командования 112-й Башкавдивизии вместе с верным конем Кружком. Такую кличку ему дали из-за белого круглого пятна на лбу. Вместе они дошли до Берлина. В конце войны Хасанов сдал оружие, упаковал личные вещи и вместе с Кружком погрузил в эшелон, отправлявшийся домой. Сам же с однополчанами остался ночевать в парке. На безоружных солдат напали фашистские недобитки и всех перебили… Кружок благополучно вернулся в Кустугулово. Он до самой своей кончины приходил к дому Хасановых и подолгу стоял у калитки. «Что же ты хозяина оставил, не сберег?» — сквозь слезы выговаривала ему вдова.

Из воспоминаний о своем дедушке бухгалтера редакции газеты «Республика Башкортостан» Резеды Хайруллиной.