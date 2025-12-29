Команда честных и смелых

О том, чем сегодня живут молодые парламентарии и те, кто только делает первые шаги в серьезной законотворческой деятельности, рассказала председатель Молодежной общественной палаты при Госсобрании Башкирии Зарина ГАЗИЗОВА. Благо повод для разговора был серьезный: очередной созыв молодых парламентариев свою работу завершил, и одновременно палате дали новые, очень весомые полномочия.

— Зарина Шавкетовна, очередной созыв Молодежной палаты Госсобрания республики завершил свою работу. Какими эти три года остались в вашей памяти?

— Впечатлений очень много. Наш состав был сформирован в январе 2023 года. В него вошли работники предприятий, спортсмены, журналисты, ученые, медики, предприниматели, юристы, руководители общественных организаций, а также участники специальной военной операции.

Стоит отметить, что состав Молодежной палаты седьмого созыва по сравнению с предыдущим обновился почти на две трети. Хочу поблагодарить каждого. У нас получилась инициативная и смелая команда: ребята активно работали и не боялись ответственности. Мы сделали много нужных дел, каждый наработал полезный опыт. Учились не просто отстаивать свои идеи, а принимать решения и работать вместе: слушать и слышать друг друга, расставлять приоритеты, преодолевать трудности.

— Наверное, главной оценкой работы палаты стало решение заметно расширить ее полномочия?

— Действительно, самым значимым событием в жизни нашей Молодежной палаты было предоставление ей права законодательной инициативы. Также в этом году был принят закон о Молодежной общественной палате. Срок полномочий созыва увеличился с трех до пяти лет, а количество членов палаты выросло с 35 до 45 человек.

— Палата и ранее была активна в части законодательных предложений. Здесь есть чем похвалиться?

— Да, за текущий созыв нами было разработано и направлено в Государственное Собрание 38 предложений по внесению изменений в федеральные и республиканские законодательные акты.

В Федеральном законе «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» предложено детализировать и расширить перечень льгот участникам молодежного движения и детских общественных объединений, создать понятный инструментарий для оценки эффективности деятельности указанных организаций.

Естественно, принимали активное участие в обсуждении Стратегии молодежной политики Российской Федерации до 2030 года. Были подготовлено много предложений, касающихся профессиональной переориентации, мер поддержки молодых специалистов, включая доступное жилье и гибкие формы трудоустройства родителей в возрасте до 35 лет.

Особо отмечу, что нами разработан проект Стандарта работы молодежных парламентов, который затем был принят на заседании Молодежного парламента при Государственной Думе РФ. На сегодняшний день молодежные парламенты субъектов Российской Федерации работают, основываясь именно на нем.

— Насколько активно Молодежная палата контактирует со своими коллегами в муниципалитетах республики?

— Здесь накоплен большой опыт. На территории 63 муниципалитетов работают молодежные советы при представительных органах муниципальных образований, за каждой территорией закреплен куратор из числа членов Молодежной палаты.

Сейчас в республике насчитывается порядка 810 муниципальных молодых парламентариев.

Совместно провели первое выездное заседание в стенах Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа, высказывали свои предложения на парламентских слушаниях по проблемам патриотического воспитания, повышения престижа службы в Вооруженных Силах России.

В прошлом году в Уфе состоялся II Республиканский молодежный законотворческий форум. Открытие форума прошло в межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра. На нем были представлены лучшие молодые силы Башкирии. В рамках секций был выработан ряд законодательных инициатив, которые затем были представлены на Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа.

— Кстати, насколько активно вы сотрудничаете с молодежными палатами Приволжья в целом?

— Это сотрудничество осуществляется через участие в регулярных заседаниях Ассоциации и совместных проектах. Например, в декабре 2025 года в Казани прошло 13-е заседание Ассоциации, на котором среди прочего обсуждались единые критерии оценки эффективности деятельности молодежных парламентов. Республика Башкортостан наряду с Татарстаном и Пензенской областью была отмечена как одна из лидеров по количеству вносимых законодательных инициатив среди молодежных парламентариев ПФО.

Совсем недавно на заседании Молодежного парламента при Госдуме председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев вручил Благодарность Молодежной общественной палате при Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан. Наш молодежный парламент вошел в тройку лучших молодежных парламентов страны наряду с Пермским краем и Республикой Мордовия.

Особенно отрадно то, что все три региона — из ПФО.

— И, конечно, нельзя не спросить об участии членов Молодежной палаты в помощи участникам СВО…

— Наша команда с первых дней специальной военной операции включилась в сбор гуманитарной помощи. Молодые парламентарии республики продолжают принимать участие в плетении маскировочных сетей и изготовлении блиндажных свечей. На протяжении нескольких лет раз в месяц молодые парламентарии оказывают бесплатную юридическую помощь социально незащищенным категориям населения, а также участникам СВО и их семьям. Неоднократно мы сами выезжали на новые территории с гуманитарной миссией.

Членами Молодежной палаты продолжается формирование электронной выставки «Герои и подвиги», посвященной уроженцам Республики Башкортостан, удостоенным звания «Герой России» и награжденным орденом генерала Шаймуратова при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

— В следующем году, как вы отметили, палата перейдет в новое качество: увеличен срок полномочий и число ее членов. Как идет ее формирование?

— Депутаты уже утвердили 20 членов палаты нового созыва: десять кандидатур были внесены главой республики, десять — президиумом Госсобрания. Остальные 25 человек будут отобраны в ходе конкурса из числа кандидатур, представляющих общественные объединения.

Так что если вы молоды, активны и у вас есть интересные идеи, участвуйте в конкурсе и побеждайте! Работа в составе Молодежной общественной палаты дает бесценный опыт, который обязательно пригодится вам в будущем. А документы принимаются до 28 декабря включительно по адресу: ул. Заки Валиди, 46, каб. 313, 406.

Что же касается уходящего седьмого созыва, то хочется сказать всем спасибо за энергию и честность, за веру в себя и в наше общее дело. Верю, что наши начинания будут продолжены.