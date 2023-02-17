Андрей Назаров поручил в короткие сроки решить проблему отключенных от газа домов в Башкирии

В большинстве случаев отключение газа связано с ненадлежащим состоянием вентиляционных каналов и дымоходов. По словам Андрея Назарова, проблема связана с недостаточным контролем и неэффективным взаимодействием администраций со своими управляющими компаниями.

Он поручил министерству ЖКХ и администрациям Уфы и Белорецка определить источники и механизм финансирования работ и восстановить газоснабжение в максимально короткие сроки.

«Наша первоочередная задача — как можно быстрее провести замену дымоходов и вентканалов во всех проблемных домах. Есть срок решения этой проблемы: в Уфе 3 месяца, в Белорецке 2 месяца», - подчеркнул чиновник.

Ранее ситуацию подробно обсуждали на совместной коллегии Госжилнадзора республики и министерства ЖКХ РБ,

Фото из открытых источников.