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ЖКХ
Вчера, 14:11

Андрей Назаров поручил в короткие сроки решить проблему отключенных от газа домов в Башкирии

На своих страницах в соцсетях премьер-министр РБ высказался о ситуации с многоквартирными домами в Уфе и Белорецке, в которых  длительное время нет газоснабжения.

Андрей Назаров поручил в короткие сроки решить проблему отключенных от газа домов в Башкирии
Андрей Назаров поручил в короткие сроки решить проблему отключенных от газа домов в Башкирии

В большинстве случаев отключение газа связано с ненадлежащим состоянием вентиляционных каналов и дымоходов. По словам Андрея Назарова, проблема связана с недостаточным контролем и неэффективным взаимодействием администраций со своими управляющими компаниями.

Он поручил министерству ЖКХ и  администрациям Уфы и Белорецка определить источники и механизм финансирования работ и восстановить газоснабжение в максимально короткие сроки.

«Наша первоочередная задача — как можно быстрее провести замену дымоходов и вентканалов во всех проблемных домах. Есть срок решения этой проблемы: в Уфе 3 месяца, в Белорецке 2 месяца», - подчеркнул чиновник.

Ранее ситуацию подробно обсуждали на совместной коллегии Госжилнадзора республики и министерства ЖКХ РБ,

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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