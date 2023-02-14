Тришкин кафтан «коммуналки»

Более 42 тысяч раз жители Башкирии в 2022 году обратились в соцсетях с вопросами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Ремонт двора или подъезда, вывоз мусора, уборка улиц, протекающие крыши, взаимоотношения с управляющей компанией — это все то, что составляет ежедневную повестку и от чего зависит наш комфорт. Так о чем свидетельствует этот вал вопросов? С одной стороны, наверное, стоит порадоваться. Люди стали проявлять активную гражданскую позицию и понимать, что проблема не решится без их участия. С другой — настораживает, что они настолько разуверились в управляющих и ресурсоснабжающих компаниях, профильных структурах, что единственным выходом из ситуации видят обращение в систему «Инцидент-менеджмент». Проблемы и достижения в жилищно-коммунальной сфере подробно обсудили на прошедшей совместной коллегии двух ведомств — министерства ЖКХ и Госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ.

Был газ да сплыл

То и дело страну сотрясают новости о взрывах бытового газа в жилых домах с человеческими жертвами. Да и у нас не обошлось без ЧП, когда угарный газ стал причиной отравления людей в собственных квартирах. Так, перед Новым годом в городе Октябрьском сразу две семьи попали в больницу с признаками отравления. К сожалению, один ребенок умер в реанимации, не приходя в сознание.

Все эти происшествия заставляют газовые службы пристальнее следить за состоянием вентканалов и оборудования в жилых домах. Если обнаруживается нарушение, газ перекрывают до тех пор, пока оно не будет устранено. Однако в некоторых многоквартирных домах вернуть газ не удается даже спустя несколько месяцев. Так, в Уфе в первом полугодии 2022 года отключенных домов было четыре, на сегодня 46. Вопиющая ситуация сложилась в Белорецком районе, где из-за отключения газа в 16 домах горячей воды нет уже более 20 месяцев.

— В республике газифицировано 16494 многоквартирных дома. Всего за прошлый год было отключено от газоснабжения 535. На сегодня в таком состоянии остаются 83 МКД, в которых 1222 квартиры. Из них пять домов (250 квартир) отключены полностью, из них четыре дома в Уфе и один — в Белорецком районе.

Еще 71 дом (972 квартиры) отключен от газа частично. Причины в отсутствии тяги в результате перепланировок, закладке вентиляционных шахт в квартирах, обратной тяги в дымовых каналах, обрушении дымохода или его присоединении к вентиляционному каналу, — пояснила на заседании и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.

Собственники должны знать, что проверять дымоходы и вентиляционные каналы в многоквартирном доме необходимо не реже трех раз в год. Эту работу обязана проводить управляющая компания, а если таковой нет, придется нанимать специализированную организацию. Ведомство отмечает, что данное требование выдержано только в 55% домов республики (9072). Менее трех проверок в год проведено в 5 616 МКД, а в 563 — ни разу.

— Наиболее опасны многоквартирные дома с газовыми водонагревателями, построенные в 60-х годах прошлого века. За десятки лет эксплуатации дымоходы постепенно приходят в аварийное состояние, что влечет отключение от газа отдельных стояков, подъездов и целых зданий из-за отсутствия тяги. Основные причины отключения — это потеря герметичности между каналами дымоходов и разрушение их оголовков, — сообщил директор УЖХ Уфы Ленар Юсупов.

Восстановление вентиляционной системы или перевод дома на централизованное горячее водоснабжение не входит в минимальный перечень работ по содержанию и, соответственно, не финансируется собственниками. Загвоздка в том, что и в счет капитального ремонта они не включены. Жилые здания продолжают оставаться отключенными от газа по несколько месяцев, потому что такой ремонт исчисляется миллионами рублей, а платить никто не хочет. Разгневанные граждане жалуются во все инстанции на свои управляющие компании, те лишь разводят руками.

— Как вариант: данный вид ремонта включить в перечень работ по капремонту и производить его за счет увеличения размера взносов по этим МКД, — предложил Юсупов. — Либо поэтапно включить такие дома в республиканскую программу перехода на поквартирные системы отопления с долевым финансированием администрациями муниципальных районов и городских округов в объеме не менее 25% и долевого софинансирования собственников помещений не менее 10% от стоимости выполнения внутридомовых работ.

Воды ждали несколько часов

В последние месяцы в республике произошло несколько серьезных коммунальных аварий, которые повлекли длительное отключение граждан от ресурсов. Так, 2 ноября тысяча жителей Орджоникидзевского района Уфы более 16 часов подряд сидели без горячей воды из-за неисправности в ЦТП-588. 28 декабря в Учалах почти на сутки остались без холодной воды более 1100 горожан по причине прорыва водопроводной трубы. 18 января авария на восемь с половиной часов лишила холодного водоснабжения 41 тысячу жителей микрорайона Сосны, поселка 8 Марта и поселка Сафроновский, которые относятся к Ленинскому району Уфы.

— Подобные случаи тянут республику вниз в рейтинге аварийности субъектов Российской Федерации. Нужно признать, что мы снизили позиции с 10-го до 19-го места на конец года. Сегодня мы на 25-м месте, — привела нерадостную статистику и. о. министра ЖКХ.

Перед ведомством стоит задача вернуться на десятое место. Ситуацию должна улучшить разработанная министерством региональная программа по модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023 — 2027 годы. За пять лет планируется выполнить капитальный ремонт 435 км сетей на 5 млрд 887 млн рублей, 70% из которых — средства Фонда развития территорий. Пока в нее вошли заявки муниципалитетов только на ближайшие два года. Основным исполнителем программы назначено созданное в прошлом году Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса РБ.

— Проблем в отрасли достаточно, и мы ищем новые источники и способы предоставить качественные коммунальные услуги населению без привлечения бюджетных средств. Наша задача — в корне изменить подходы к обеспечению надежности и эффективности работы коммунального комплекса, — резюмировала Ирина Александровна. — Вместо финансирования расходов на поддержание работоспособности перейти к инвестициям в техническое перевооружение отрасли.

«Подводные камни» капремонта

Есть некоторые проблемы и в программе капитального ремонта. Так, из года в год растет размер внутренней задолженности, которая образуется из-за того, что работы выполняются в многоквартирных домах, не собравших необходимое количество денег. На 1 января ее объем превысил 14,3 млрд рублей более чем в 5 тысячах МКД, что на 16,8% больше по сравнению с 2021 годом.

В результате становится трудно выполнять обязательства по ремонту тех домов, средства которых взяли на другие. На сегодня более 8,5 тысячи многоквартирных домов за весь срок существования программы капремонта не видели ни одного вида работ.

— Законодательством преду­смотрено, что при нехватке средств на капремонт собственники имеют право принять решение о дополнительных взносах, — отметила Ирина Голованова. — В 2022 году на этот шаг пошли жильцы в 44 МКД в восьми муниципалитетах республики.

Также имеются случаи неэффективного использования средств фонда капремонта. Например, ремонт домов, исчерпавших свой ресурс. С 2014 по 2022 год выполнен ремонт 75 аварийных и подлежащих сносу МКД на сумму 78,3 млн рублей, а взносов по ним собрано только 13,4 млн. Так происходит, когда муниципалитеты несвоевременно направляют региональному оператору документы о признании здания ветхим.

Еще одна проблема — планирование работ с дефицитом, что влечет приостановление капремонта для последующего накопления средств. Так, в 2023 году он не будет проводится в трех районах, в 2024 году — в 15, в 2025 году — уже в 24.

Региональный оператор вправе ежегодно расходовать 95% от прогнозируемого объема взносов в текущем году и остатка предыдущего периода. По состоянию на 1 января, в 23 муниципальных образованиях имеется перерасход, то есть регоператор выполнил работы в долг, за счет других МО.

Дружбы не получается

С 2015 года управляющие компании не могут вести свою деятельность без лицензии. В Башкирии за эти семь лет ее получили 738 организаций, действие 167 лицензий прекращено. Также в республике насчитывается 212 товариществ собственников жилья, ЖСК и других кооперативов, которые управляют домами самостоятельно, отмечается небольшой рост ТСЖ.

Председатель госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ Артур Давлетшин отметил, что из 18 с лишним тысяч поступивших в прошлом году обращений от граждан только четверть связана с начислениями квартплаты и платежей за коммунальные услуги. Все остальные вопросы касались деятельности управляющих компаний.

— Отмечу основные нарекания в их адрес. В первую очередь это формальный подход к проведению плановых и внеплановых осмотров многоквартирных домов, недостаточное взаимодействие с советами МКД, — прокомментировал Артур Давлетшин. — Поступает большое число обращений по вопросу освоения средств, собираемых с граждан по статье «содержание»: жители не понимают, на какие цели потрачены значительные суммы. Эти вопросы должны «гаситься» на местах, совет дома обязан видеть все подтверждающие документы от управляющей организации. Чего, к сожалению, зачастую не происходит.

Среди других претензий — низкая информированность сотрудников УК об изменениях правовых актов жилищно-коммунальной сферы. Также они неохотно отстаивают интересы жильцов перед застройщиками, в том числе в судебном порядке, при выявлении скрытых дефектов в многоквартирных домах, которые, как правило, «всплывают» в гарантийные сроки.

Тему взаимоотношений собственников с управляющими компаниями продолжил руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский.

— Отмечу, что из получивших лицензию УК только чуть больше половины имеют дома в управлении. А если вернуться к теме вентканалов и дымоходов, то уверен, что к собственникам вы не обращались, не сообщали, что такая проблема есть и ее надо решать. Встречаю примеры, когда управляющие компании фальсифицируют итоги общего собрания. Таким образом добиваются включения дома в свой реестр. Видимо, забывают, что за подобные действия преду­смотрено уголовное наказание, — сказал он.

Также Анатолий Николаевич сообщил и другую новость. На сегодня наиболее проблемными являются старые двухэтажные дома с небольшим количеством квартир, общежития и другие неликвидные здания, которые становятся головной болью для управляющих организаций. В рамках утвержденной стратегии по развитию ЖКХ до 2035 года введено такое понятие, как гарантирующая УК. Для них предусмотрено субсидирование по содержанию проблемных домов.

Подводя итоги коллегии, заместитель премьер-министра РБ Алан Марзаев отметил, что современные реалии предъявляют новые требования к сфере ЖКХ. Несмотря на последствия пандемии коронавируса, санкционную зарубежную политику, необходимо строго соблюдать стандарты управления, основной приоритет в них — клиентоориентированный подход.

Действительно, проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве так много, что, кажется, нет им конца и края. Но радует, что ответственные структуры их не замалчивают, широко озвучивают и совместно ищут решения.