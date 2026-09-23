Минздрав Башкирии: Отделение реанимации новорожденных в ГДКБ№17 не будет закрыто

Сотрудники отделения разместили в соцсетях видеообращение, в котором заявили о планомерном создании условий, при которых отделение не может работать. Они сообщили о закрытии выездной службы и препятствиях для перевода новорожденных, требующих длительного лечения или реабилитации. Медики попросили прекратить действия по фактической ликвидации отделения и сохранить его в полном объеме, а также провести открытую проверку, сообщает «Горобзор».

— Согласно обновленным требованиям федерального порядка медпомощи по неонаталогии, внесены изменения в принципы маршрутизации новорожденных детей, родившихся с тяжелой патологией и недоношенными в акушерских стационарах третьего уровня, — прокомментировали ситуацию в региональном минздраве. — Перевод новорожденных сейчас осуществляется из перинатальных центров по строгим показаниям только для оказания специализированной хирургической помощи, а не для выхаживания, как можно было делать раньше.

В связи с этим рассматривается вопрос о расширении профиля и формировании отделения для детей раннего возраста (от 0 до 12 месяцев). В его структуре планируется сохранить группу анестезиологии и реанимации для новорожденных и детей, а также койки патологии новорожденных, неврологического профиля и реабилитации, пояснили в ведомстве. Такая структура неонатального блока ГДКБ №17 даст возможность оказания помощи детям с рождения до 1 года, а также обеспечит преемственность с реабилитационным блоком учреждения для детей старше 1 года.

Напомним, отделение реанимации и детской терапии новорожденных ГДКБ №17 было открыто в 1998 году и стало первым в республике, где начали выхаживать новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела, детей с тяжелой перинатальной патологией, тех, кто не может дышать самостоятельно и нуждается в немедленной реанимационной помощи.

Газета «РБ» писала о работе отделения реанимации новорожденных в материале «Тебе дана жизнь» в номере от 12 сентября 2025 года.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ