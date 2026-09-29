Первая зарплата в 14 лет

«Я думала, что трудовые отряды — это для супергероев. Но мне просто сказали: попробуй», — заметила одна из участниц III Всероссийского слета трудовых отрядов подростков «Труд в ТОПе!». А что значит попробовать в масштабах страны? В этом году слет проходил в Уфе с 24 по 26 сентября, на него приехали 350 бойцов из 60 регионов России. Для ребят это была возможность найти новых друзей, получить новый опыт, а главное — подтверждение того, что их первые шаги в трудовой деятельности — это невероятно важно, и они во многом определяют будущую жизнь.

Что такое ТОП

Движение трудовых отрядов подростков (ТОП) — одно из направлений работы Российских студенческих отрядов. Оно объединяет школьников и студентов колледжей от 14 до 18 лет. Старшие наставники следят, чтобы подростки были трудоустроены строго официально, с соблюдением всех норм и обязанностей.

Возможностей для работы у них достаточно. Ребята подрабатывают официантами, помощниками дежурных на железнодорожных вокзалах, работают в магазинах, занимаются благоустройством. Это первые шаги во взрослую жизнь, которые помогают сформировать положительное отношение к труду, развить самостоятельность и чувство ответственности.

В России трудовые отряды подростков созданы в 60 регионах. Они объединяют 50 тысяч молодых людей, и с каждым годом это число растет. В Башкирии в рядах ТОП уже пять тысяч школьников и студентов.

Уфа — столица подросткового труда

— Для Башкирии принимать такое масштабное мероприятие — большая честь и ответственность, — отметила перед началом съезда руководитель Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов Элина Саматова.

— Это не только признание заслуг республики в развитии молодежной политики, но и возможность для наших местных отрядов пообщаться с коллегами из других регионов, перенять передовые практики и показать, насколько талантливой и трудолюбивой растет уфимская молодежь.

Уфа встретила гостей солнечными деньками золотой осени и познакомила с самыми интересными локациями. Ребята жили в санатории «Зеленая роща», здесь же прошли торжественное открытие слета, ряд конкурсных испытаний и творческий фестиваль. Во второй день конкурсные площадки открылись в межвузовском студенческом кампусе, а в молодежном пространстве «Йэшлек» участники защищали свои проекты, чтобы получить гранты Росмолодежи. Наконец, в Конгресс-холле «Торатау» развернулся карьерный форум подростков, состоялись образовательные лектории и закрытие слета. А еще гости из других регионов побывали на экскурсии, чтобы поближе познакомиться с новым для себя городом и культурой еще не знакомой им республики.

От Донецка до Стерлитамака

— Очень хочется познакомиться с другими ребятами! Посмотреть, как работают отряды из других городов, и, конечно, показать свой регион, — рассказала об ожиданиях от слета Полина Марченкова, методист сводного трудового отряда подростков «СтопТерра» из Донецка. — Мы у себя уже всех знаем, участвуем в волонтерских акциях, образовательных мероприятиях, а в этом году ребята побывали на всероссийском проекте «Алабуга». Мы с удовольствием беремся за работу, никто не жалуется, что это сложно, всем нравится. Трудовые отряды подростков у нас развиваются уже около двух лет, и все больше человек в них вступают.

А Эмилия Волянская из Краснодара стала пионером движения в своем регионе. Все началось, когда она отдыхала в летнем лагере и узнала от вожатой о Российских студенческих отрядах.

— Мне очень захотелось в них вступить, но я была несовершеннолетней, — рассказала девушка. — Спустя год узнала, что существуют трудовые отряды подростков, но в Краснодарском крае ни одного не было, и я решила все взять в свои руки. Собрала десять человек и создала собственный отряд «Горячая душа», где стала командиром. Спустя какое-то время у нас в регионе появилось еще пять отрядов подростков. Мы сами активно развиваем это направление, чтобы как можно больше школьников могли найти в нем себя.

В течение года отряд под началом Эмилии участвовал в различных творческих мероприятиях, а этим летом работал на железнодорожном вокзале, помогая пассажирам, у которых возникали какие-либо вопросы.

— Такой первый трудовой опыт, я считаю, очень полезен, — уверена участница слета. — Он помогает проявлять себя с разных сторон, вести активный образ жизни. Это и общение с другими людьми, и творчество.

Сейчас Эмилия учится в 11-м классе. После школы планирует поступать в Кубанский госуниверситет — центр жизни местного отделения РСО — и потом перейти в студенческий отряд.

16-летняя Екатерина Соломатина учится в Стерлитамакском многопрофильном колледже на коррекционного педагога и уже год состоит в ТОП.

— Когда мне предложили вступить в отряд, я подумала, что это классная идея, — можно работать вместе с друзьями, возможно, в каком-то необычном месте, и заработать первые деньги, — рассказала девушка. — Этим летом мы работали в детском лагере, это была наша первая официальная работа. Мне очень понравилось, хочу на следующий год тоже туда поехать.

Катя рассказала, что в Стерлитамаке у них большая команда, а на слет приехали восемь человек. Девушки подготовили танцевальный номер для фестиваля.

Сопровождала делегацию командир студенческого педагогического отряда «Юность» студентка Стерлитамакского филиала УУНиТ Альбина Шайхуллина. Одновременно она решила побороться за грант Росмолодежи.

— На грант мы планируем провести окружной десант руководителей Приволжского федерального округа в Стерлитамаке и Ишимбае, — поделилась она планами. — Это поможет школьникам из малонаселенных районов узнать, в какие университеты они могут поступить, что такое студенческие отряды, куда они могут пойти работать в их составе.

«Горжусь своей командой!»

На открытии слета перед подростками выступила председатель правления студенческих отрядов Башкирии Ирина Сухарева. Она поблагодарила их за участие в работе ТОП. Впрочем, по ее признанию, она чувствует себя скорее гостем, чем организатором события.

— Наши бойцы сами взяли на себя подготовку и проведение слета. Горжусь своей командой! — подчеркнула она. — А вообще, я считаю, очень классно, что появились трудовые отряды подростков, потому что ребята сегодня рано, даже раньше 14 лет задумываются о том, где они хотят получить первый трудовой опыт и заработать первые деньги. И здесь важна не только официальная занятость, но и возможность «пощупать» профессию, узнать, что такое работа, понять, какие возможности открываются для их профессионального становления.

Ирина Равильевна добавила, что сейчас в Башкирии ведется комплексная работа в этом направлении: координационный совет при главе Башкирии развивает движение студотрядов, параллельно студотряды «сцепляют» с трудовыми отрядами подростков. Взрослые слышат юных коллег и внедряют новшества в рабочие процессы. Кстати, в трудовых отрядах подростков состоят и двое детей Ирины Сухаревой, так что она может наблюдать за жизнью ТОП изнутри.

Фишка Башкирии

О том, почему слет решили провести именно в Башкирии, нам рассказала руководитель направления трудовых отрядов подростков РСО Маргарита Рыбакова.

— Мы проводим слет зачастую там, где видим уникальный опыт и хотим показать его другим участникам, — сказала она. — Так в этом году выбрали Башкирию.

— А в чем уникальность опыта Башкирии? Есть ли здесь своя фишка в развитии движения ТОП?

— Одна из таких фишек — менталитет, как и в любом национальном регионе России. А главная особенность — что дети руководителей местного отделения РСО сами участвуют в трудовых отрядах подростков. Мы хотим показать, как в студенческих отрядах появляются семьи, как дело родителей продолжают дети и что это не страшно — отдавать их в ТОП.

— Что бы вы сказали человеку, который считает, что в 14 лет работать рано?

— Нам важно не просто дать подростку работу, главное — влюбить его в работу, ведь она занимает 80 процентов нашей жизни, влюбить во взрослую жизнь. Кто-то из ребят боится взрослеть, кто-то, наоборот, хочет повзрослеть быстрее. И мы создаем небольшую пробную версию взрослой жизни, где подростки могут ощутить, каково это — взять на себя ответственность, сотрудничать с другими, договариваться. Благодаря этому ребята преодолевают страх выбора профессии, не боятся делать ошибки. Нам важно вырастить поколение людей, которые хотят развиваться и осознанно относятся к своей жизни.

— Как мотивировать ребят вступать в отряды подростков?

— На самом деле мотивирует атмосфера. Вы сами видите, какая атмосфера на слете: тут каждый заряжен, каждый хочет что-то делать. Именно энергия людей мотивирует лучше всего. А дальше мы принимаем в ТОП всех, кто хочет. Нам не важно, откуда ребенок, где он учится, главное — чтобы он хотел развиваться. Каждый год количество ребят, вступающих в трудовые отряды подростков, прибавляется минимум на десять процентов.

Время победителей

На Всероссийском слете подвели итоги работы трудовых отрядов подростков за год. Лучшим стал отряд «Полусвет» из Самарской области. Лучшие комиссар и боец — тоже из этого отряда. Это Анастасия Воронцова и София Лычева. А лучшим командиром признали Василису Клосинскую из «Звездного экспресса» (Оренбургская область).

Мероприятие проводилось при грантовой поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Всероссийский слет закончился, но для его участников все только начинается. Быть может, эти ребята не супергерои, но они уже совершили маленький подвиг — преодолели страх взрослой жизни. Они просто попробовали — и оказалось, что первая смена, первые деньги и первые договоренности не страшны, а интересны. «Труд в ТОПе!» — это не просто название слета, а формула: когда подросток берет на себя ответственность и не боится взрослеть, его труд действительно оказывается в топе.