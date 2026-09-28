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28 Сентября , 04:15

Донор с хвостом

Где-то мелькнула информация, что в стране начала развиваться система донорской помощи животным. Можно ли рассказать об этом подробнее? Алла СВИРИДОВА. Уфа.

Раиф БАДЫКОВРаиф БАДЫКОВ
Фото:Раиф БАДЫКОВ

Отвечают специалисты ресурса «Объясняем.Башкортостан»

— Раньше поиск донорской крови для животных действительно был проблемой. Приходилось обзванивать банки крови, в критической ситуации на это уходило драгоценное время; существует и такое опасное явление, как «черное донорство». Решением проблемы должно стать создание Единого портала донорской помощи животным однойкрови.рф, который начал работать в первых числах августа.

Цель проекта — создать культуру ответственного донорства среди владельцев животных и ускорить процесс поиска доноров для переливания крови животным. Переливание крови необходимо при различных состояниях — таких, как тяжелые травмы, сложные операции, отравления, анемия, онкозаболевания, но решение о его проведении вправе принять только ветеринарный специалист. На портале можно быстро найти донора по группе крови и городу, выбрать клинику для переливания, посмотреть историю донаций, соблюдать безопасные интервалы.

Многие хозяева не знают, что донорство безопасно только при соблюдении правил — у животных берут небольшой объем крови под контролем ветеринара. А между донациями должен быть интервал не менее двух-трех месяцев: частая сдача крови вредит здоровью питомца.

Кто может стать донором? Как правило, собаки от двух до восьми лет и весом от 20-25 кг, кошки от года до восьми лет и весом от 4 кг — привитые, обработанные от паразитов и без хронических болезней. Не подходят беременные и кормящие животные, питомцы в период болезней.

На платформе владельцы животных могут:

— найти донора для своего питомца;

— откликнуться на запросы о срочной помощи;

— отслеживать историю своих донаций (сдачи крови);

— получать бонусы за участие в программе донорства.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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