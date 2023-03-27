В Уфе заработал Банк грудного молока

Экспертом выступила доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ Лилиана Даутова. В прямом эфире из ЦУР Башкортостана на канале БСТ она объяснила, как у молодых мам собирают, обрабатывают и хранят молоко.

В первое время после рождения малышу требуется не очень много молока, поэтому его излишки женщина может сцедить и отдать на хранение в банк при родильном доме. Там оно проходит бактериологическое тестирование, затем пастеризацию и заморозку. Замороженное молоко безопасно хранится от трех месяцев до полугода. Женщина может забрать его домой в замороженном виде.

Напомним, этот банк грудного молока — второй в регионе. Первый был открыт на базе Республиканской детской клинической больницы в 2017 году.

Фото пресс-службы минздрава РБ.