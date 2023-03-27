+5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Вчера, 13:04

В Уфе заработал Банк грудного молока

На базе родильного отделения городской больницы № 8 города Уфы заработал Банк грудного молока, рассказали в Центре управления республикой.

В Уфе заработал Банк грудного молока
В Уфе заработал Банк грудного молока

Экспертом выступила доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ Лилиана Даутова. В прямом эфире из ЦУР Башкортостана на канале БСТ она объяснила, как у молодых мам собирают, обрабатывают и хранят молоко.

В первое время после рождения малышу требуется не очень много молока, поэтому его излишки женщина может сцедить и отдать на хранение в банк при родильном доме. Там оно проходит бактериологическое тестирование, затем пастеризацию и заморозку. Замороженное молоко безопасно хранится от трех месяцев до полугода. Женщина может забрать его домой в замороженном виде.

Напомним, этот банк грудного молока — второй в регионе. Первый был открыт на базе Республиканской детской клинической больницы в 2017 году.

Фото пресс-службы минздрава РБ. 

Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика