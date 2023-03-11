В Уфе открылся второй в регионе «молочный» банк

Банк создан на базе роддома №8. Он предназначен для хранения и распределения грудного молока для новорождённых, родившихся в медучреждении, которые по объективным причинам были отделены от матери, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

По мнению специалистов, польза от такого грудного молока намного выше, если сравнить с кормлением детскими смесями.

Вопросам безопасности в банке грудного молока уделяется пристальное внимание: созданы условия для бактериологического контроля до и после пастеризации и замораживания, перед кормлением ребенка.

Фото пресс-службы минздрава РБ.