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Сегодня, 10:49

В Уфе открылся второй в регионе «молочный» банк

Грудное молоко будут собирать безвозмездно, а прописывать недоношенным детям по медицинским показаниям.

В Уфе открылся второй в регионе «молочный» банк
В Уфе открылся второй в регионе «молочный» банк

Банк создан на базе роддома №8. Он предназначен для хранения и распределения грудного молока для новорождённых, родившихся в медучреждении, которые по объективным причинам были отделены от матери, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

По мнению специалистов, польза от такого грудного молока намного выше, если сравнить с кормлением детскими смесями.

Вопросам безопасности в банке грудного молока уделяется пристальное внимание: созданы условия для бактериологического контроля до и после пастеризации и замораживания, перед кормлением ребенка.

Фото пресс-службы минздрава РБ. 

Автор:Марат АМИНЕВ
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