Росстат посчитал ожидаемую продолжительность жизни в Башкирии

Каждый прошедший год влияет на ожидаемую продолжительность жизни в России в благоприятную сторону. Так, за 2022-й при рождении в Приволжском федеральном округе она составила 72,41 года.

При среднем прогнозе к 2035 году статистики сейчас пророчат ожидаемую продолжительность жизни российских мужчин — в 75,18 года, для женщин — 82,69. Осталось добавить, что в «наилучшем» варианте прогнозы увеличивают ОПЖ примерно на три года.

В начале марта «Республика Башкортостан» рассказала о снижении смертности в регионе более чем на четверть.