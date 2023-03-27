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Вчера, 13:54

Росстат посчитал ожидаемую продолжительность жизни в Башкирии

Ожидаемую продолжительность жизни в Башкирии за прошлый год оценили в 73,01 года. Средний уровень по России оказался заметно ниже – 72,76 года. Эти цифры назвал «Башинформ» со ссылкой на данные Росстата.

Александр ДАНИЛОВ Росстат посчитал ожидаемую продолжительность жизни в Башкирии
Росстат посчитал ожидаемую продолжительность жизни в БашкирииФото:Александр ДАНИЛОВ

Каждый прошедший год влияет на ожидаемую продолжительность жизни в России в благоприятную сторону. Так, за 2022-й при рождении в Приволжском федеральном округе она составила 72,41 года.

При среднем прогнозе к 2035 году статистики сейчас пророчат ожидаемую продолжительность жизни российских мужчин — в 75,18 года, для женщин — 82,69. Осталось добавить, что в «наилучшем» варианте прогнозы увеличивают ОПЖ примерно на три года.

В начале марта «Республика Башкортостан» рассказала о снижении смертности в регионе более чем на четверть.

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:ожидаемая продолжительность жизнив топ-10 российских регионовбашкирияросстат
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