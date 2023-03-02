Продолжительность жизни в Башкирии увеличилась до 71,8 лет

Снижение смертности обсудили на заседании правительства РБ. В 2022 году этот показатель уменьшился более, чем на 26%. По снижению смертности Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

Башкортостанстат приводит данные: в 2022 году смертность от болезней системы кровообращения снизилась по сравнению с прошлогодним периодом на 21,6%, от болезней органов дыхания – в 2,6 раза.

Премьер-министр поручил министерству здравоохранения Башкирии уделить особое внимание муниципальным районам с наибольшими показателями смертности.

«Для дальнейшего снижения необходимо усилить работу по своевременному выявлению и лечению онкологических заболеваний. Важно принимать меры по снижению смертности в трудоспособном возрасте и от внешних причин», – подчеркнул премьер-министр республики Андрей Назаров.

Ранее минздрав РБ отчитался о снижении младенческой смертности в республике.

Фото из открытых источников.