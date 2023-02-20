В Башкирии снизилась младенческая смертность

На оперативном совещании в правительстве РБ сегодня, 20 февраля, первый заместитель министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин сообщил, что младенческая смертность за 2022 год в республике составила 4.2 на 1000 родившихся живыми, в то время как в 2021 году показатель достигал 5.6.

Наиболее часто смерть детей до года наступала из-за отдельных состояний перинатального периода (83 случая), на втором и третьем месте среди причин - врожденные аномалии (21) и болезни нервной системы (8). Также зарегистрированы 23 случая младенческой смертности на дому.

Фото из открытых источников.