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В Башкирии снизилась младенческая смертность

В 2022 году в республике умерли 153 ребенка в возрасте до года, что на 67 детей меньше, чем в 2021-м.

В Башкирии снизилась младенческая смертность
В Башкирии снизилась младенческая смертность

На оперативном совещании в правительстве РБ сегодня, 20 февраля, первый заместитель министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин сообщил, что младенческая смертность за 2022 год в республике составила 4.2 на 1000 родившихся живыми, в то время как в 2021 году показатель достигал 5.6.

Наиболее часто смерть детей до года наступала из-за отдельных состояний перинатального периода (83 случая), на втором и третьем месте среди причин - врожденные аномалии (21) и болезни нервной системы (8). Также зарегистрированы 23 случая младенческой смертности на дому.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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