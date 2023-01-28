Три модульных ФАПа построят в Дуванском районе Башкирии

Во всех трех населенных пунктах – Октябрьский, Абдрашитово и Кадырово медучреждения расположены в старых деревянных избах. А обслуживать фельдшерам нужно от 300 (в Октябрьском) до 500 человек (в Абдрашитово). Всего в этой зоне находится восемь деревень. До самой отдаленной от райцентра – села Месягутово – деревни Октябрьский – 70 километров.

- Везде старые здания с печным отоплением, - говорит главврач Месягутовской райбольницы Валерий Трофимов. – В сильные морозы эти деревянные помещения даже не прогреваются – и медработники, и пациенты мерзнут. В Кадырово и Октябрьском стопроцентный износ зданий. В сравнительно лучшем состоянии здание ФАПа в селе Абдрашитово, но морально устарело - требования СанПиНа так же невозможно соблюдать. Здания не устраивают по площади, по количеству помещений и по оснащению - нет возможности их дальше эксплуатировать. Поскольку дешевле построить модульную конструкцию, чем проводить дорогостоящий капремонт существующих и газифицировать, что тоже не везде возможно, мы приняли решение заменить эти здания. Минздрав республики нас поддержал. Торги минздравом уже проведены. Определены заказчик и исполнитель работ. В ближайшее время ждем специалистов. Затем начнется установка свайных конструкций и монтаж модульных ФАПов.

Мы надеемся, что эти здания будут возведены и заработают в этом году. Во всех предстоит пройти процедуру лицензирования. В Октябрьском и Абдрашитово новые ФАПы построим рядом со старыми. А в Кадырово – возле клуба. Поскольку на прежнем месте нет площадки для строительства. Чтобы не сносить для этого старое здание, мы совместно с главой администрации района Фаилем Мухамадеевым приняли решение перенести будущий ФАП. Это тоже центр села, людям будет удобно.

Так же по нацпроекту «Здравоохранение» в этом году в Дуванском районе планируют завершить строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену с дневным стационаром и реабилитацией на 15 коек. Его начали в прошлом году.

Напомним, в конце декабря в Дуванском медицинском округе три ФАПа открыли в Кигинском районе. Старые здания не соответствовали санитарным нормам и требованиям и не подлежали ремонту. Взамен них поставили новые модульные конструкции, оборудовав всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи населению.

Всего в прошлом году в республике возвели 55 модульных и восемь капитальных ФАПов. В планах на этот год установить 75 фельдшерско-акушерских пунктов.

На фото акушерка Октябрьского ФАПа Гузалия Камалиева ведет прием жительницы села.

Фото предоставлено Месягутовской ЦРБ.