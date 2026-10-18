Мы стали ближе к людям. И это главное

Новый состав городского совета приступил к работе в период, когда перед Уфой стоят крупные задачи в сфере городской инфраструктуры, транспорта, жилищного строительства, благоустройства, социальной политики. И кому как не комиссии совета по городскому хозяйству, охране окружающей среды и дальнейшего развития столицы эту задачу решать. О том, как будут реализованы планы, насколько совпадают они с наказами избирателей, мы говорим сегодня с председателем комиссии Павлом ВАСИЛЬЕВЫМ.

— Павел Юрьевич, сейчас много говорят о том, что новый горсовет Уфы становится общественно ориентированным. Если раньше его нередко воспринимали как площадку для представительства бизнеса и застройщиков, то сегодня на первый план выходят проблемы жителей. Вы возглавляете комиссию по городскому хозяйству и охране окружающей среды. Чувствуете ли вы эту смену повестки?

— Безусловно, смена акцента есть. И не только потому, что сменился состав депутатов, но и потому, что изменился сам запрос от людей. Если взять нашу комиссию, то ее профиль — это как раз то, что волнует каждого: дороги и дворы, освещение, общественный транспорт, коммунальная инфраструктура, благоустройство, озеленение. Раньше в городском совете действительно наблюдалось заметное представительство бизнеса, руководителей крупных предприятий. Это не плохо и не хорошо — это факт, обусловленный объективными обстоятельствами и потребностями города, требовавшего в тот момент больше отраслевых инвестиций и, в некоторых районах, архитектурных трансформаций. Но сегодня центр внимания сместился именно на решение конкретных городских проблем. И моя задача как председателя комиссии — сделать так, чтобы этот поворот к жителям не остался на словах, а превратился в реальные решения, результаты, объекты.

— Как это выглядит на практике?

— Начну с того, что работа депутата — это прежде всего постоянный контакт с избирателями. У меня в округе № 6 общественная приемная работает на постоянной основе. Только в прошлом году мы рассмотрели 109 обращений. За каждым из них стоит конкретная проблема: у кого-то ямы во дворе, у кого-то не горит фонарь, парковка на газоне, мусоропровод не закрывается. И большая часть этих вопросов как раз по линии городского хозяйства.

Стараемся добиваться положительных решений. Например, по обращениям жителей улиц Менделеева и Степана Кувыкина установили скамейки и урны, провели благоустройство прилегающей территории, высадили зеленые насаждения. По просьбам жителей Зеленой Рощи решали вопросы с асфальтированием придомовых проездов, установкой шлагбаумов, организацией детских площадок. В 2024 году занимались переносом сроков капитального ремонта подъездов, крыш и лифтов на более ранние — направляли запросы региональному оператору. Решаем вопросы пропускных пунктов в школах — очень чувствительная для горожан тема. Могу сказать, что именно работа с обращениями граждан стала для меня главной еще с первых лет депутатства. И я вижу, что в новом созыве этот подход станет общим для большинства депутатов.

— Новый горсовет усилил представительство жителей и территорий. В выборах участвовали все 18 одномандатных округов, поддержка кандидатов составила от 52,81 до 75,35 процента. Это накладывает дополнительную ответственность?

— Конечно. Когда за тебя голосуют две трети избирателей округа, это аванс доверия, который нужно оправдывать каждый день. И я считаю правильным, что новый созыв начинает работу с четким общественным запросом на более тесную связь депутатов со своими территориями. Это значит: постоянная работа в округах, личные приемы, встречи с жителями, контроль исполнения обращений и публичная отчетность.

У меня это выглядит так: на протяжении всего лета мы регулярно встречаемся с председателями многоквартирных домов Кировского района, обсуждаем проблемы, ищем, как их решить. Проводим партийные десанты от «Единой России» для контроля ремонтных работ в школах, дворах и скверах. Это не разовые акции, а система. И жители это видят. Когда человек приходит на прием и потом видит, что его вопрос решен, — это и есть настоящая связь депутата с территорией.

— В новом составе горсовета есть участники СВО и представители общественного сектора. Например, Герой России Василь Ямалетдинов, Алина Серафимова, мать Героя России. Как вы оцениваете их приход в представительную власть?

— Положительно. Это отражает запрос общества. Сегодня вопросы поддержки военнослужащих и их семей имеют особое общественное значение, и то, что такие люди вошли в горсовет, — абсолютно правильно. Они знают эту тему не понаслышке, они могут донести до депутатского корпуса реальные проблемы, с которыми сталкиваются бойцы и их близкие.

Эта тема мне близка, сам с начала специальной военной операции вместе с семьей и Собором русских Башкортостана участвую в подготовке гуманитарных конвоев. Мы участвовали в отправке десяти конвоев, передали на фронт рации, детекторы дронов, генераторы, ружейное масло, внедорожники, легковые автомобили, мотоциклы. Предоставили помещения для волонтеров, которые плетут маскировочные сети. Это то, что действительно нужно нашим ребятам.

Поэтому я считаю, что присутствие в горсовете участников СВО и людей, занимающихся поддержкой бойцов, усиливает социальную направленность нашей работы. И это никак не противоречит городскому хозяйству — наоборот, помогает лучше понимать нужды людей, в том числе семей военнослужащих, которые живут в наших дворах и районах.

— Павел Юрьевич, вы сами из деловой среды — генеральный директор индустриального парка, исполнительный директор Собора русских Башкортостана. Как удается все совмещать?

— Непросто, но это вопрос организации. Я всю жизнь работаю в промышленности, и это дало мне навык решать конкретные задачи, доводить дело до конца. В «Пром­Центре» мы создаем условия для производств, для новых рабочих мест, поддерживаем молодежь. В Соборе русских Башкортостана занимаемся укреплением межнационального согласия, сохранением традиционных ценностей, патриотическим воспитанием. Все это — работа с людьми. А депутатство — это тоже работа с людьми, только на другом уровне. Так что для меня здесь нет противоречия. Наоборот, опыт руководителя помогает эффективнее решать городские проблемы.

— И последний вопрос: что вы считаете главной целью работы комиссии по городскому хозяйству в этом созыве?

— Главное — это то, что мы стали ближе к людям, уфимцам. Сейчас мы чаще выезжаем на места, общаемся с людьми, видим их проблемы и добиваемся их решения. Дороги, дворы, освещение, благоустройство — это то, что определяет качество жизни в городе. Мы будем работать над тем, чтобы в Уфе было комфортно жить. И я благодарен своим избирателям за доверие, которое они оказали мне и моим коллегам.