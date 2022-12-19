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Сразу три современных ФАПа открыли в Кигинском районе Башкирии

Долгожданное событие произошло в трех населенных пунктах Кигинского района – в селах Ибраево, Алагузово и Кандаковка. Здесь 14 декабря заработали новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Система первичной медико-санитарной помощи района укрепляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Сразу три современных ФАПа открыли в Кигинском районе Башкирии
Сразу три современных ФАПа открыли в Кигинском районе Башкирии

Для сельчан торжественное открытие ФАПов стало настоящим праздником. Просторные здания, где созданы все условия для комфортного пребывания и обследования, многие пожилые жители сел и деревень видели впервые. Люди пели и плясали, принесли подарки. И главное, обещали всегда следить за своим здоровьем, вовремя обращаться за медицинской помощью и всерьез не болеть.

Сотрудник пресс-службы администрации Кигинского района Юлия Фазлиахметова рассказала, что Кандаковский ФАП будет обслуживать население трех деревень – Кандаковки, Султановки и Первомайский.

- Всего в них проживает 493 человека, - говорит она. – Фельдшером будет работать Эльмира Камаева. Местное население хорошо ее знает, она родом из Кандаковки. Раньше работала в этой деревне детской медсестрой. Затем три года в деревне Юсупово. Потом заведующую фельдшерско-акушерским пунктом в Кандаковке Валиеву Лену Ильиничну проводили на заслуженный отдых. На ее место вернулась Эльмира Камаева. Раньше кандаковцы и жители соседних деревень обращались за первой медицинской помощью в старое здание ФАПа, в котором давно требуется капитальный ремонт.

Теперь у сельчан появились светлые, теплые, уютные медпункты. Они отвечают всем современным требованиям и санитарным нормам и укомплектованы необходимыми инструментами и оборудованием. Здесь есть все условия для приема пациентов и работы персонала, в том числе, процедурная, смотровая-манипуляционная, хозяйственный блок, гардероб.

Жителям района будут своевременно оказывать первичную медико-санитарную помощь, в том числе неотложную и в области акушерства-гинекологии, а также проводить забор медицинских анализов.

В июле этого года такой же модульный ФАП заработал в деревне Юсупово, где проживает 467 человек. Раньше медучреждение располагалось в здании сельского клуба. Теперь фельдшер Гульнара Сабирова принимает и обследует пациентов в отдельном здании на современном оборудовании.

Фото пресс-службы администрации Кигинского района.

Сразу три современных ФАПа открыли в Кигинском районе Башкирии
Сразу три современных ФАПа открыли в Кигинском районе Башкирии
Сразу три современных ФАПа открыли в Кигинском районе Башкирии
Сразу три современных ФАПа открыли в Кигинском районе Башкирии
Сразу три современных ФАПа открыли в Кигинском районе Башкирии
Сразу три современных ФАПа открыли в Кигинском районе Башкирии
Сразу три современных ФАПа открыли в Кигинском районе Башкирии
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Теги:#нацпроект «здравоохранение» #федеральная программа «модернизация первичного звена» #минздрав башкирии
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